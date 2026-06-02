Зальет дождями и удивит температурами? Какие сюрпризы Харькову подготовит лето

Денис Подставной
Город во время дождя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Столбики термометров могут "гулять" на целых пять градусов в разные дни

Первая неделя лета встретит Харьков температурными качелями и осадками. Погода снова может испортиться уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, резкое изменение погодных условий может произойти в ночь на 4 июня. В это время вероятность дождей резко вырастет. Также осадки возможны 7 числа. Температура воздуха (дневная) при этом в первую неделю лета будет нестабильной и станет колебаться в районе +21…+27 градусов.

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики "Укргидрометцентра". Они также считают, что эта неделя может быть дождливой — осадки возможны 4,5,6 и 7 июня. Столбики термометров будут метаться между +19 и +24 градусами.

Погода в Харькове

О дождях и температурных качелях предупреждают и специалисты сайта Meteofor. По их прогнозу, дожди возможны 4 и 7 июня. Температура воздуха в первую неделю лета может находиться в районе +17…+22 градуса.

Погода в Харькове

#Харьков #Погода #Прогноз