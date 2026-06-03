Волна жары резко накроет Киев? Когда в столице ждать настоящего лета и что может его подпортить

Мнения синоптиков разделились

После прохладного мая в Киев вернется жаркая погода. Волна тепла ожидается уже всего через несколько дней.

Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, первая половина начальной недели лета в Киеве отметится комфортными и умеренными показателями, однако настоящая жара начнет заходить в столицу ближе к выходным. Переломный момент может начаться уже с 5 июня, а в последующие дни (6-7 июня) столбики термометров могут "переползти" отметку +30.

О скором потеплении также предупреждают и специалисты "Укргидрометцентра". Однако по их мнению, жара может прийти в столицу чуть позже — 11-12 июня (до +29 градусов).

Однако синоптики сервиса "Meteofor" несколько скептически настроены по поводу жары. По их прогнозу, столбики термометров в Киеве хоть и будут показывать +27 к 12 июня, но подпортить жаркую погоду могут дожди с грозами.

Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды ждать в Украине осенью.