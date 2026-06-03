Не только водительские права: уклонистов могут лишить некоторых важных услуг

Появляются идеи новых ограничений

В Украине рассматривают возможность усиления воздействий на тех украинцев, которые уклоняются от мобилизации. Речь идет о мерах, которые могут затрагивать не только финансовые санкции, но также доступ к отдельным госсервисам и правам.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Повестки в "Дии" и блокировка счетов? Как может измениться мобилизация и исчезнут ли ТЦК с улиц".

Одним из уже существующих механизмов является возможность ограничения права управления транспортным средством. В законе предусмотрено, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут обращаться в суд с соответствующими исками, чтобы временно ограничить нарушителя в праве управления автомобиля.

При этом, согласно данным аналитической платформы с государственными открытыми данными Opendatabot, за время полномасштабной войны в Украине всего было зафиксировано лишь 135 таких дел в судах. Только в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК, то есть чуть больше 7%.

Дела от ТЦК. Инфографика: Opendatabot

Отметим, что 92% подобных производств тормозятся еще на процессуальном этапе из-за ошибок ТЦК в исках или банально неуплаты судебного сбора.

Помимо водительских удостоверений уклонистов также могут ограничить и в других правах. К примеру, это может быть запрет на определенные нотариальные услуги.

Усиление ограничений для уклонистов. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

О том, что такие идеи обсуждаются в стенах парламента, уже говорил член комитета по нацбезопасности Вадим Ивченко в материале "Телеграфа": "В Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ, – нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Раде могут предложить 2 млн мужчин, залегшим на дно.