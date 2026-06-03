Не тільки водійські права: ухилянтів можуть позбавити деяких важливих послуг

З’являються ідеї нових обмежень

В Україні розглядають можливість посилення впливу на тих українців, які ухиляються від мобілізації. Йдеться про заходи, які можуть торкатися не тільки фінансових санкцій, але також доступу до окремих держсервісів та прав.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Повістки в "Дії" та блокування рахунків? Як може змінитися мобілізація і чи зникнуть ТЦК з вулиць".

Одним із вже існуючих механізмів є можливість обмеження права керування транспортним засобом. У законі передбачено, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть звертатися до суду з відповідними позовами, аби тимчасово обмежити порушника у праві керування автомобіля.

При цьому, за даними аналітичної платформи з державними відкритими даними Opendatabot, за час повномасштабної війни в Україні всього було зафіксовано лише 135 таких справ у судах. Лише у 10 випадках суди задовольнили вимоги ТЦК, тобто трохи більше ніж 7%.

Справи від ТЦК. Інфографіка: Opendatabot

Зазначимо, що 92% подібних проваджень гальмуються ще на процесуальному етапі через помилки ТЦК у позовах або банально несплати судового збору.

Крім посвідчень водіїв ухилістів також можуть обмежити і в інших правах. Наприклад, це можливо заборона певні нотаріальні послуги.

Посилення обмежень для ухилянтів. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Про те, що такі ідеї обговорюються у стінах парламенту, вже говорив член комітету з нацбезпеки Вадим Івченко у матеріалі "Телеграфа": "У Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ, – нардеп про мобілізацію, рекрутинг та кінець війни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Раді можуть запропонувати 2 млн чоловіків, які залягли на дно.