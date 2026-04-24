ТЦК, сроки службы, поиск уклонистов и не только: что собираются менять в мобилизации

Рада и военные рассмотрят целый ряд вопросов, связанных с призывом

В Украине готовится реформа мобилизации. Изменения активно разрабатываются прямо сейчас и могут затронуть многие аспекты данного процесса.

В данном обзорном материале "Телеграф", ссылаясь на чиновников, рассказывает о том, чего ждать от "новой" мобилизации.

Общее представление об изменениях

В начале апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Телеграфу" анонсировал, что в течение месяца реформа мобилизации уже будет представлена.

"Там крупная такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся", – отмечал Арахамия.

Реформа, в частности коснется вопроса уклонистов, бронирования, конфликтов с ТЦК.

Бронирование и новые подходы

Депутаты готовы пересмотреть подходы к бронированию.

"По бронированию в Минобороны даже есть отдельная рабочая группа, которая анализирует количество забронированных работников, их статус, потребность в таком количестве работников", – отмечает собеседник "Телеграфа" в комитете Верховной Рады по нацбезопасности.

По его словам, эта рабочая группа должна предоставить свои выводы, аргументы и предложения, и, судя по комментариям, депутаты давно готовы пересмотреть подходы к бронированию.

"Критические" [предприятия] — это не торговые центры, а производственные мощности. Иначе это выглядит как "экономическое бронирование", за которое парламент не голосовал", — говорила "Телеграфу" член комитета от "Голоса" Соломия Бобровская.

Также в Раде сейчас рассматривают следующую идею для бронирования — хочешь забронировать работника на предприятии – мобилизуй вместо него несколько человек. Об этом "Телеграфу" рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это вопрос не об экономическом бронировании, ведь я его противник, потому что считаю, что просто заплатить деньги и получить право на бронирование – это нарушает конституционный принцип равенства. Поэтому если предприятие хочет дополнительно забронировать нужных им граждан, оно должно дать альтернативу не в качестве денежных средств, а в качестве конкретных военнослужащих Вооруженных сил Украины или других составляющих секторов безопасности обороны, которые придут на замену тому, кого они хотят забронировать", — считает нардеп.

Поиск уклонистов

Обсуждается новый подход к мобилизации с усилением давления на уклонистов через цифровые инструменты. Для поиска и влияния на уклонистов, то есть двух миллионов украинцев, которые радикально залегли на дно, будут использовать новые механизмы и принципы, рассказывал собеседник издания в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

"Федоров видит эту проблему как нелинейное применение принудительных мер ко всем уклонистам. После слияния реестров будут очень тщательно изучать всю информацию о тех, кто сегодня считается нарушителем законодательства о военном учете", — объяснил он.

На это же намекала член комитета от "Голоса" Соломия Бобровская. "Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями", — говорила депутат.

Что же касается концепта применять к нарушителям учета такие же ограничения, как к неплательщикам алиментов, то согласованной позиции по этому поводу в начале апреля не было.

Снижение мобилизационного возраста

Реформа мобилизации в Украине пока не предусматривает снижение призывного возраста. Федор Вениславский в комментарии "Телеграфу" сообщил, что относительно снижения мобилизационного возраста есть четкая позиция президента и парламента — на данный момент этот вопрос не рассматривается.

"Никакие законодательные инициативы по этому вопросу не зарегистрированы и этот вопрос в Комитете на сегодняшний день даже не обсуждается", — подчеркивал Вениславский.

По его словам, сейчас ключевой вопрос состоит в другом. В частности, в переводе войны в технологическую плоскость.

"Знаете, ключевое — это перевод в такую инновационную плоскость войны и замену людей или безопасность людей путем дистанционного управления разнообразными роботизированными системами. Но о снижении мобилизационного возраста на сегодня речь не идет", — пояснил Вениславский.

Четкие сроки службы

Ключевым элементом реформы, которую сейчас разрабатывает Минобороны, должны стать четкие сроки службы. Об этом "Телеграфу" стало известно от информированных источников в Офисе президента. Впрочем, пока (по состоянию на средну апреля) министр обороны Михаил Федоров не наработал концепцию, которая устроила бы президента.

Как мы указывали в нашем материале, почему военное руководство может не поддерживать сроки службы даже через контракты, догадаться нетрудно: чтобы демобилизовать часть военных, нужно сначала их кем-то заменить. Как обеспечить замену? Об этом откровенно сказала военная омбудсмен Ольга Решетилова.

"Точных сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", — отмечала Решетилова.

Именно мобилизация — ключ к срокам службы через контракты. А учитывая два миллиона ухилянтов и резонансные скандалы чуть ли не каждый день, с мобилизацией проблемы.

"И это создает замкнутый круг, когда люди не хотят мобилизовываться, потому что нет сроков службы. Для того чтобы набрать людей и нужно иметь сроки службы", — говорил "Телеграфу" нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Пока в Верховной Раде ожидают от Минобороны комплексный законопроект, предусматривающий введение срочных контрактов с возможностью гарантированного отдыха после службы. Однако о массовом увольнении военных пока речь не идет. Об этом "Телеграфу" рассказал Федор Вениславский.

Реформа ТЦК

В Минобороны сосредоточены на том, чтобы максимально убрать человеческий фактор. Будет изменение функционала и полномочий ТЦК. Об этом говорил министр обороны. И это нужно будет закреплять на законодательном уровне, — говорил собеседник "Телеграфа" в Раде.

Без патрулей

Идею забрать у ТЦК функции патрулирования и проверок и передать полиции озвучивал, в частности член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

"Но к вопросу оповещения должна быть привлечена не только Нацполиция, но и в том числе органы местного самоуправления. А я напомню, что в 2024 году "благодаря" позиции профильного комитета в парламенте была заблокирована норма, которой на них возлагались полномочия по осуществлению оповещения. Все было свалено на военных, что неправильно", — отмечала Ирина Фриз.

Смещение акцентов

В Минобороны, в частности хотят устранить неравенство — когда в селах мобилизуют большинство мужчин, а в больших городах, например в Киеве, картина совсем иная.

Уменьшение конфликтов з ТЦК

Помимо распределения ролей в Раде предлагают на законодательном уровне закрепить правила вручения повесток. Инициатором законопроекта является народный депутат IX созыва Георгий Мазурашу.

Главные цели документа:

Четко разделить обязанности между сотрудниками центров и полицией;

Сделать процедуру оповещения военнообязанных прозрачной и понятной;

Исключить необоснованное задержание людей;

Снизить количество конфликтов при вручении повесток;

Упростить работу с Единым государственным реестром призывников, чтобы не было ошибок и спорных ситуаций.

Женщины в армии

Мобилизация женщин в Украине не планируется. В армии отметили, что распространившиеся в последнее время слухи о подготовке к этому, являются ложными и используются врагом для срыва мобилизации и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

