Два млн уклонистов хотят снять с розыска, но не просто так. Какие изменения на самом деле планируют

В Украине планируется реформирование мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Эти изменения также коснутся и ограничений для уклонистов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.

По словам нардепа, меры воздействия на уклонистов будут варьироваться. Ведь запланированы как некоторые улучшения, так и ухудшения.

"У него [Федорова, главы Минобороны] определенный новый баланс отстраивается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона человек в розыске [ТЦК]", — говорит Арахамия.

Он объясняет, что этих уклонистов снимут с розыска, но дальше запланирована другая процедура. То есть речь идет о реорганизации и усовершенствовании системы.

"Есть и популистические вещи, а с другой стороны, есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — пояснил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что реформа законодательных изменений в мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу. Этот вопрос находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова. Как именно изменятся те или иные процессы, пока не разглашается, но изменения точно будут.

