Укр

Сколько осталось Лукашенко? ИИ сказал, долго ли он еще будет у власти

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прогнозы строятся сразу на нескольких важных факторов

Заявление главы Офиса президента Михаила Подоляка, что беларускому главе Александру Лукашенко "лучше молчать", если он хочет дожить до старости, заставило задуматься — сколько еще ему быть на посту самопровозглашенного президента в Беларуси?

Отметим, что Лукашенко, которому 71 год, находится у власти уже целых 32 года, с 1994-го. И намерений покидать свой пост в ближайшие годы пока не высказывал. Однако "Телеграф" решил выяснить, сколько еще лет в теории он может заниматься правлением РБ. С соответствующим вопросом мы обратились сразу к нескольким искусственным интеллектам: ChatGPT, Gemini и Grok. Каждый из них назвал разные варианты.

Для понимания ситуации:

На днях Лукашенко принялся комментировать заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Мадяра Бровди о том, что у них "на карандаше" уже есть первые 500 целей в Беларуси. Он в свою очередь заявил, что якобы имеет одну цель в Украине. Речь идет об Офисе президента Владимира Зеленского, пишет "Зеркало".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Имея страну, которая категорически против войны, [перед тем как] начинать делать какие-то заявления или предоставлять обратно свою территорию для возможности проведения атаки <…>, наверное, надо чуть-чуть задуматься. Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", — прокомментировал заявления Лукашенко Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

Даже больше десятилетия?

ChatGPT не исключает, что Лукашенко может быть у власти как несколько лет, так и более десятилетия. Есть несколько факторов, которые могли бы повлиять на его долгое пребывание у власти и на сокращение срока в президентском кресле.

Так, к примеру, за время правления Лукашенко выстроил систему с сильной концентрацией власти в руках государства и силовых структур. После протестов 2020 года контроль над политикой, СМИ и гражданским обществом был дополнительно усилен, а поддержка со стороны России остаётся важным фактором стабильности режима.

При таких условиях он сможет сохранять власть еще длительное время. По мнению ИИ, даже больше десятилетия.

А сократить срок могут возраст и состояние здоровья, экономические трудности, изменения в поддержке со стороны России, а также возможные внутренние конфликты элит и вопрос преемственности власти.

Мнении ИИ ChatGPT
Мнении ИИ ChatGPT / Скриншот

Однако цифровой разум больше склоняется к тому, что Лукашенко может оставаться президентом еще примерно 6 лет.

Мнение ИИ ChatGPT
Мнение ИИ ChatGPT / Скриншот

Есть три сценария

ИИ Grok полагает, что Лукашенко может занимать свое кресло главы РБ еще на протяжении 5-10 лет. Примерно до 2030-2035 года. Оценка сделана на основе текущей ситуации в 2026 году.

Одним из ключевых факторов, которые могли бы снизить его срок на должности главы РБ, это возраст и здоровье. Периодически в СМИ мелькает информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко.

В 2025 году он переизбрался в 7 раз и вновь стал главой страны. При этом, конституционная реформа 2022 года возобновила ограничение в два срока по пять лет. Теоретически Лукашенко может править до 2035 года. При условии, что правило распространяется и на него тоже. Кроме того, Лукашенко создал Всебелорусское народное собрание как "высший представительный орган", где планирует оставаться влиятельным даже после того, как покинет пост президента.

Grok отмечает, что держаться у власти Лукашенко помогают полный контроль над силовиками и репрессивным аппаратом, поддержка РФ, отсутствие сильной внутренней альтернативы, а также тот факт, что экономика держится на российских заказах и реэкспорте.

Ударом по правлению Лукашенко могли бы стать сразу несколько важных факторов:

  • резкое изменение в России,
  • глубокий экономический кризис,
  • новая волна протестов (менее вероятно).
Мнение ИИ Grok
Мнение ИИ Grok / Скриншот

Всего Grok выделяет три возможных сценария для Лукашенко:

  • Оптимистичный для Лукашенко — еще 7–10 лет при власти. После этого будет управлять "из-за кулис" через Всебелорусское собрание или через сына/лояльного преемника.
  • Базовый — 5–7 лет. Уйти с поста раньше Лукашенко могут заставить ряд факторов: проблемы со здоровьем, внутренние разногласия в элите.
  • Пессимистический для Лукашенко — менее 5 лет. Может произойти внезапный коллапс из-за здоровья и кризиса.

ИИ добавляет, что Лукашенко все еще держится на своем кресле, пока есть поддержка России и контроль над силовиками.

Мнение ИИ Grok
Мнение ИИ Grok / Скриншот

Реалистично и оптимистично

Третий ИИ также указывает на возраст Лукашенко и проблемы с его здоровьем, говоря о прогнозах его правления в Беларуси. Все зависит от здоровья, внутренней стабильности режима и степени зависимости от Кремля. Gemini дает два основных сценария: краткосрочный/среднесрочный.

В 2026 году ему исполняется 72 года. Но, как отметил цифровой разум, это не предельный возраст для современных автократов. например, в странах Центральной Азии или РФ правители остаются у власти и после 70-75 лет.

Однако в последние годы в СМИ все чаще появляются упоминания о возможных проблемах со здоровьем у Лукашенко — странная походка, осипший голос и так далее. Главным непредсказуемым фактором, который может повлиять на его уход с поста раньше задуманного им самим времени, как раз таки остается здоровье.

Также режим Лукашенко во многом зависит от поддержки России, как финансовой, так и политической и военной. Москва заинтересована в стабильной Беларуси как союзнике, потому будет поддерживать Лукашенко, пока он выполняет союзнические обязательства.

При этом, Gemini не исключает сценарий управляемого транзита власти с участием Кремля и возможной передачей полномочий более молодому и лояльному преемнику.

Мнение ИИ Gemini
Мнение ИИ Gemini / Скриншот

ИИ резюмирует, что оптимистичным сценарием для Лукашенко будет нахождение у власти от 7 до 10 лет, если ему это позволит здоровье.

Мнение ИИ Gemini
Мнение ИИ Gemini / Скриншот

А более реалистиным сценарием Gemini считает правление еще на протяжении 3-5 лет.

Мнение ИИ Gemini
Мнение ИИ Gemini / Скриншот

Что в итоге

ChatGPT полагает, что вероятный срок, при котором Лукашенко будет еще оставаться у власти, это примерно 6 лет.

Grok ставит на базовый сценарий — от 5 до 7 лет.

Gemini считает наиболее реалистичным сценарием правление Лукашенко еще на протяжении 3-5 лет.

Сколько еще может править Лукашенко
Сколько еще может править Лукашенко. Мнения ИИ. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Лукашенко внезапно поверил в себя.

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#Беларусь #Лукашенко #Прогноз #Правление #ИИ