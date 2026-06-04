Сколько осталось Лукашенко? ИИ сказал, долго ли он еще будет у власти

Прогнозы строятся сразу на нескольких важных факторов

Заявление главы Офиса президента Михаила Подоляка, что беларускому главе Александру Лукашенко "лучше молчать", если он хочет дожить до старости, заставило задуматься — сколько еще ему быть на посту самопровозглашенного президента в Беларуси?

Отметим, что Лукашенко, которому 71 год, находится у власти уже целых 32 года, с 1994-го. И намерений покидать свой пост в ближайшие годы пока не высказывал. Однако "Телеграф" решил выяснить, сколько еще лет в теории он может заниматься правлением РБ. С соответствующим вопросом мы обратились сразу к нескольким искусственным интеллектам: ChatGPT, Gemini и Grok. Каждый из них назвал разные варианты.

Для понимания ситуации:

На днях Лукашенко принялся комментировать заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Мадяра Бровди о том, что у них "на карандаше" уже есть первые 500 целей в Беларуси. Он в свою очередь заявил, что якобы имеет одну цель в Украине. Речь идет об Офисе президента Владимира Зеленского, пишет "Зеркало".

Александр Лукашенко

"Имея страну, которая категорически против войны, [перед тем как] начинать делать какие-то заявления или предоставлять обратно свою территорию для возможности проведения атаки <…>, наверное, надо чуть-чуть задуматься. Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", — прокомментировал заявления Лукашенко Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

Даже больше десятилетия?

ChatGPT не исключает, что Лукашенко может быть у власти как несколько лет, так и более десятилетия. Есть несколько факторов, которые могли бы повлиять на его долгое пребывание у власти и на сокращение срока в президентском кресле.

Так, к примеру, за время правления Лукашенко выстроил систему с сильной концентрацией власти в руках государства и силовых структур. После протестов 2020 года контроль над политикой, СМИ и гражданским обществом был дополнительно усилен, а поддержка со стороны России остаётся важным фактором стабильности режима.

При таких условиях он сможет сохранять власть еще длительное время. По мнению ИИ, даже больше десятилетия.

А сократить срок могут возраст и состояние здоровья, экономические трудности, изменения в поддержке со стороны России, а также возможные внутренние конфликты элит и вопрос преемственности власти.

Мнении ИИ ChatGPT / Скриншот

Однако цифровой разум больше склоняется к тому, что Лукашенко может оставаться президентом еще примерно 6 лет.

Мнение ИИ ChatGPT / Скриншот

Есть три сценария

ИИ Grok полагает, что Лукашенко может занимать свое кресло главы РБ еще на протяжении 5-10 лет. Примерно до 2030-2035 года. Оценка сделана на основе текущей ситуации в 2026 году.

Одним из ключевых факторов, которые могли бы снизить его срок на должности главы РБ, это возраст и здоровье. Периодически в СМИ мелькает информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко.

В 2025 году он переизбрался в 7 раз и вновь стал главой страны. При этом, конституционная реформа 2022 года возобновила ограничение в два срока по пять лет. Теоретически Лукашенко может править до 2035 года. При условии, что правило распространяется и на него тоже. Кроме того, Лукашенко создал Всебелорусское народное собрание как "высший представительный орган", где планирует оставаться влиятельным даже после того, как покинет пост президента.

Grok отмечает, что держаться у власти Лукашенко помогают полный контроль над силовиками и репрессивным аппаратом, поддержка РФ, отсутствие сильной внутренней альтернативы, а также тот факт, что экономика держится на российских заказах и реэкспорте.

Ударом по правлению Лукашенко могли бы стать сразу несколько важных факторов:

резкое изменение в России,

глубокий экономический кризис,

новая волна протестов (менее вероятно).

Мнение ИИ Grok / Скриншот

Всего Grok выделяет три возможных сценария для Лукашенко:

Оптимистичный для Лукашенко — еще 7–10 лет при власти. После этого будет управлять "из-за кулис" через Всебелорусское собрание или через сына/лояльного преемника.

при власти. После этого будет управлять "из-за кулис" через Всебелорусское собрание или через сына/лояльного преемника. Базовый — 5–7 лет. Уйти с поста раньше Лукашенко могут заставить ряд факторов: проблемы со здоровьем, внутренние разногласия в элите.

Уйти с поста раньше Лукашенко могут заставить ряд факторов: проблемы со здоровьем, внутренние разногласия в элите. Пессимистический для Лукашенко — менее 5 лет. Может произойти внезапный коллапс из-за здоровья и кризиса.

ИИ добавляет, что Лукашенко все еще держится на своем кресле, пока есть поддержка России и контроль над силовиками.

Мнение ИИ Grok / Скриншот

Реалистично и оптимистично

Третий ИИ также указывает на возраст Лукашенко и проблемы с его здоровьем, говоря о прогнозах его правления в Беларуси. Все зависит от здоровья, внутренней стабильности режима и степени зависимости от Кремля. Gemini дает два основных сценария: краткосрочный/среднесрочный.

В 2026 году ему исполняется 72 года. Но, как отметил цифровой разум, это не предельный возраст для современных автократов. например, в странах Центральной Азии или РФ правители остаются у власти и после 70-75 лет.

Однако в последние годы в СМИ все чаще появляются упоминания о возможных проблемах со здоровьем у Лукашенко — странная походка, осипший голос и так далее. Главным непредсказуемым фактором, который может повлиять на его уход с поста раньше задуманного им самим времени, как раз таки остается здоровье.

Также режим Лукашенко во многом зависит от поддержки России, как финансовой, так и политической и военной. Москва заинтересована в стабильной Беларуси как союзнике, потому будет поддерживать Лукашенко, пока он выполняет союзнические обязательства.

При этом, Gemini не исключает сценарий управляемого транзита власти с участием Кремля и возможной передачей полномочий более молодому и лояльному преемнику.

Мнение ИИ Gemini / Скриншот

ИИ резюмирует, что оптимистичным сценарием для Лукашенко будет нахождение у власти от 7 до 10 лет, если ему это позволит здоровье.

Мнение ИИ Gemini / Скриншот

А более реалистиным сценарием Gemini считает правление еще на протяжении 3-5 лет.

Мнение ИИ Gemini / Скриншот

Что в итоге

ChatGPT полагает, что вероятный срок, при котором Лукашенко будет еще оставаться у власти, это примерно 6 лет.

Grok ставит на базовый сценарий — от 5 до 7 лет.

Gemini считает наиболее реалистичным сценарием правление Лукашенко еще на протяжении 3-5 лет.

Сколько еще может править Лукашенко. Мнения ИИ. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Лукашенко внезапно поверил в себя.