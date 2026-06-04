Скільки залишилось Лукашенку? ШІ сказав, чи довго він ще буде при владі

Прогнози будуються одразу на кількох важливих факторах

Заява глави Офісу президента Михайла Подоляка, що білоруському голові Олександру Лукашенку "краще мовчати", якщо він хоче дожити до старості, змусила замислитись — скільки ще йому бути на посаді самопроголошеного президента в Білорусі?

Зазначимо, що Лукашенко, якому 71 рік, при владі вже цілих 32 роки, з 1994-го. І намірів залишати свою посаду найближчими роками поки що він не висловлював. Однак "Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки ще років теоретично він може займатися правлінням РБ. З відповідним питанням ми звернулися одразу до кількох штучних інтелектів: ChatGPT, Gemini та Grok. Кожен із них назвав різні варіанти.

Для розуміння ситуації:

Днями Лукашенко взявся коментувати заяву командувача Сил безпілотних систем України Роберта Мадяра Бровді про те, що у них "на олівці" вже є перші 500 цілей у Білорусі. Він своєю чергою заявив, що нібито має одну ціль в Україні. Йдеться про Офіс президента Володимира Зеленського, пише "Дзеркало".

Олександр Лукашенко

"Маючи країну, яка категорично проти війни, [перед тим як] починати робити якісь заяви або надавати назад свою територію для можливості проведення атаки <…>, напевно, треба трохи замислитися. Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом говорю), проте йому було б бажано сьогодні просто мовчати", — прокоментував заяви Лукашенка Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк

Навіть більше десятиліття?

ChatGPT не виключає, що Лукашенко може бути при владі як кілька років, так і більше десятиліття. Є декілька чинників, які могли б вплинути на його тривале перебування при владі та скорочення терміну в президентському кріслі.

Так, наприклад, за час правління Лукашенко побудував систему із сильною концентрацією влади в руках держави та силових структур. Після протестів 2020 року контроль за політикою, ЗМІ та громадянським суспільством був додатково посилений, а підтримка з боку Росії залишається важливим фактором стабільності режиму.

За таких умов він зможе зберігати владу ще тривалий час. На думку ШІ, навіть більше десятиліття.

А скоротити термін можуть вік та стан здоров’я, економічні труднощі, зміни у підтримці з боку Росії, а також можливі внутрішні конфлікти еліт та питання спадкоємності влади.

Думка ШІ ChatGPT / Скріншот

Однак, цифровий розум більше схиляється до того, що Лукашенко може залишатися президентом ще приблизно 6 років.

Думка ШІ ChatGPT/Скріншот

Є три сценарії

ШІ Grok вважає, що Лукашенко може займати своє крісло голови РБ ще протягом 5-10 років. Приблизно до 2030-2035 років. Оцінку зроблено на основі поточної ситуації у 2026 році.

Одним із ключових факторів, які могли б знизити його термін на посаді голови РБ, це вік та здоров’я. Періодично у ЗМІ з’являється інформація про проблеми зі здоров’ям у Лукашенка.

2025 року він переобрався у 7 разів і знову став главою країни. При цьому конституційна реформа 2022 року відновила обмеження у два строки по п’ять років. Теоретично Лукашенко може правити до 2035 року. За умови, що правило поширюється і на нього також. Крім того, Лукашенко створив Всебілоруські народні збори як "вищий представницький орган", де планує залишатися впливовим навіть після того, як покине пост президента.

Grok зазначає, що триматися при владі Лукашенка допомагають повний контроль над силовиками та репресивним апаратом, підтримка РФ, відсутність сильної внутрішньої альтернативи, а також той факт, що економіка тримається на російських замовленнях та реекспорті.

Ударом по правлінню Лукашенка могли б стати одразу кілька важливих чинників:

різка зміна у Росії,

глибока економічна криза,

нова хвиля протестів (менш ймовірно).

Думка ШІ Grok/Скріншот

Загалом Grok виділяє три можливі сценарії для Лукашенка:

Оптимістичний для Лукашенка ще 7–10 років при владі. Після цього керуватиме "через лаштунки" через Всебілоруські збори або через сина/лояльного наступника.

при владі. Після цього керуватиме "через лаштунки" через Всебілоруські збори або через сина/лояльного наступника. Базовий – 5–7 років. Піти з посади раніше Лукашенка можуть змусити низку чинників: проблеми зі здоров’ям, внутрішні розбіжності в еліті.

Піти з посади раніше Лукашенка можуть змусити низку чинників: проблеми зі здоров’ям, внутрішні розбіжності в еліті. Песимістичний для Лукашенка – менше 5 років. Може статися раптовий колапс через здоров’я та кризу.

ШІ додає, що Лукашенко все ще тримається на своєму кріслі, поки є підтримка Росії та контроль над силовиками.

Думка ШІ Grok/Скріншот

Реалістично та оптимістично

Третій ШІ також вказує на вік Лукашенка та проблеми з його здоров’ям, говорячи про прогнози його правління у Білорусі. Все залежить від здоров’я, внутрішньої стабільності режиму та ступеня залежності від Кремля. Gemini дає два основні сценарії: короткостроковий/середньостроковий.

2026 року йому виповнюється 72 роки. Але, як зазначив цифровий розум, це не граничний вік для сучасних автократів. наприклад, у країнах Центральної Азії чи РФ правителі залишаються при владі і після 70-75 років.

Однак останніми роками у ЗМІ все частіше з’являються згадки про можливі проблеми зі здоров’ям у Лукашенка — дивна хода, голос, що осип, тощо. Головним непередбачуваним фактором, який може вплинути на його звільнення з посади раніше задуманого ним самим часу, якраз залишається здоров’я.

Також режим Лукашенка багато в чому залежить від підтримки Росії як фінансової, так і політичної та військової. Москва зацікавлена у стабільній Білорусі як союзнику, тому підтримуватиме Лукашенка, доки він виконує союзницькі зобов’язання.

При цьому Gemini не виключає сценарій керованого транзиту влади за участю Кремля і можливою передачею повноважень молодшому і лояльнішому наступнику.

Думка ШІ Gemini/Скріншот

ШІ резюмує, що оптимістичним сценарієм для Лукашенка буде перебування при владі від 7 до 10 років, якщо йому це дозволить здоров’я.

Думка ШІ Gemini/Скріншот

А реалістичнішим сценарієм Gemini вважає правління ще протягом 3-5 років.

Думка ШІ Gemini/Скріншот

Що в результаті

ChatGPT вважає, що ймовірний термін, за якого Лукашенко ще залишатиметься при владі, це приблизно 6 років.

Grok ставить на базовий сценарій — від 5 до 7 років.

Gemini вважає найбільш реалістичним сценарієм правління Лукашенка ще протягом 3-5 років.

Скільки ще може правити Лукашенко. Думки ШІ. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Лукашенко раптово повірив у себе.