Лукашенко выдерживает на публичных мероприятиях всего час

Прессслужба Лукашенко продолжает создавать образ энергичного лидера, однако реальная продолжительность визитов главы Беларуси не превышает часа. Многочисленные признаки указывают на ухудшение его физического состояния.

Публичные появления становятся все короче, хотя официальные медиа представляют их как многочасовые мероприятия. Об этом говорится в материале белорусского издания MotolkoHelp.

Последние региональные визиты Лукашенко в Воложин, Корму и Мосты длились не более часа каждый. Пропагандистские каналы вместо этого транслируют видео и фото в течение шести-десяти часов, создавая иллюзию длительного пребывания на местах.

Это все указывает на то, что физическое состояние белорусского лидера заметно ухудшилось. На параде 9 мая он просил подвезти его на автомобиле. Во время визита на Валаам камеры зафиксировали его изможденный вид. Публичные появления сопровождаются заметными признаками усталости, а после международных поездок ему нужно не менее нескольких дней для восстановления. В это время он не выходит в люди.

Официальные источники скрывают реальное состояние здоровья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Видеоконтент тщательно монтируют, избегая кадров, которые могут вызвать беспокойство. Похоже, местная пресса получает четкие инструкции по освещению визитов руководителя государства и строго соблюдает установленные правила.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Лукашенко очень хочет быть на переговорах по Украине. Советник Тихановской назвал причину.