Виноград без косточек: 5 лучших кишмишей для разных регионов Украины
Собрали сорта кишмишей, которые отлично будут чувствовать себя у вас на даче в климатических условиях Украины
Виноград без косточек называется "кишмиш". НО если вы думаете, что кишмиш один единственный, то глубоко ошибаетесь. Как и обычного столового винограда, кишмишей насчитывается огромное множество: синие, розовые, белые, мускатные и нет, с огромными гроздями и поменьше. Выбор большой, но мы предложим вашему вниманию ТОП-5 неприхотливых кишмишей, которые можно вырастить в любом регионе Украины.
1. Ромулус
Старинный американский кишмиш с морозоустойчивостью минус 27, то есть в большинстве регионов страны он может расти без укрытия. Созревает в середине августа. Высокая урожайность, много сахара, отменная устойчивость к болезням и универсальность в использовании: подходит и на еду, и на изюм, и на вино или сок. Ягода некрупная, но ее много.
2. Столетие
Еще один американец со 100%-ной бессемянностью. Ягода крупнее, вкус более гармоничный с легким мускатом с отдалении, грозди крупные и красивые. На рынке пользуется большим спросом. Укрытие на зиму требуется. Созревает в условиях Днепропетровской области к концу августа.
3. Велес
Кишмиш украинской селекции, который успел себя зарекомендовать и полюбиться многим. Огромные кисти до 3 кг, красивый розово-красный цвет и наличие муската во вкусе, плюс ранние сроки созревания — вам обязательно понравится этот красавец.
4. Соломия
Кишмиш от того же автора, что и Велес — от запорожкого виноградаря Виталия Загорулько. Ох, какой он классный! Цвет сливочного масла плюс очень благородный мускат и крупные грозди до 3 кг. Ранний срок созревания.
5. Хеллоуин
Кишмиш с таким названием снова возвращает нас к американской селекции. Сравнительно новый для Украины сорт, который уже пришелся многим по вкусу. Очень необычная форма ягод — визитная карточка Хеллоуина. Созревание наступает во второй половине августа, поэтому он может выращиваться практически по всей Украине. Главная особенность: этот сорт нуждается в сильнорослом подвое, и только так он может выдавать крупные грозди. На своих корнях урожай будет обильным, но гроздочки будут иметь массу не более 300 грамм. Укрывной.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно провести первую обработку винограда.