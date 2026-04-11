Виноград без косточек: 5 лучших кишмишей для разных регионов Украины

Собрали сорта кишмишей, которые отлично будут чувствовать себя у вас на даче в климатических условиях Украины

Виноград без косточек называется "кишмиш". НО если вы думаете, что кишмиш один единственный, то глубоко ошибаетесь. Как и обычного столового винограда, кишмишей насчитывается огромное множество: синие, розовые, белые, мускатные и нет, с огромными гроздями и поменьше. Выбор большой, но мы предложим вашему вниманию ТОП-5 неприхотливых кишмишей, которые можно вырастить в любом регионе Украины.

1. Ромулус

Старинный американский кишмиш с морозоустойчивостью минус 27, то есть в большинстве регионов страны он может расти без укрытия . Созревает в середине августа. Высокая урожайность, много сахара, отменная устойчивость к болезням и универсальность в использовании: подходит и на еду, и на изюм, и на вино или сок. Ягода некрупная, но ее много.

Ромулус — неприхотливый и надежный, для дачи самое то!

2. Столетие

Еще один американец со 100%-ной бессемянностью. Ягода крупнее, вкус более гармоничный с легким мускатом с отдалении, грозди крупные и красивые. На рынке пользуется большим спросом. Укрытие на зиму требуется. Созревает в условиях Днепропетровской области к концу августа.

Американский кишмиш Столетие — шикарен во всех отношениях

3. Велес

Кишмиш украинской селекции, который успел себя зарекомендовать и полюбиться многим. Огромные кисти до 3 кг, красивый розово-красный цвет и наличие муската во вкусе, плюс ранние сроки созревания — вам обязательно понравится этот красавец.

Виноград Велес

4. Соломия

Кишмиш от того же автора, что и Велес — от запорожкого виноградаря Виталия Загорулько. Ох, какой он классный! Цвет сливочного масла плюс очень благородный мускат и крупные грозди до 3 кг. Ранний срок созревания.

Соломия — достойный кишмиш

5. Хеллоуин

Кишмиш с таким названием снова возвращает нас к американской селекции. Сравнительно новый для Украины сорт, который уже пришелся многим по вкусу. Очень необычная форма ягод — визитная карточка Хеллоуина. Созревание наступает во второй половине августа, поэтому он может выращиваться практически по всей Украине. Главная особенность: этот сорт нуждается в сильнорослом подвое, и только так он может выдавать крупные грозди. На своих корнях урожай будет обильным, но гроздочки будут иметь массу не более 300 грамм. Укрывной.

Хеллоуин в процессе созревания выглядит очень привлекательно

