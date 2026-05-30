Без скрытых мотивов никак. Почему Лукашенко предложил Зеленскому встречу

Действительно ли Беларусь хочет сменить сторону или это только политическая игра, пояснил Черногор

Миротворчество самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на самом деле обусловлено не попытками помочь Украине. Ведь белорусский лидер не готов ставить на карту отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом "Телеграфу" рассказал Ярослав Черногор — кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма". Подробнее читайте в материале "Как не допустить нападения с Беларуси и чем Лукашенко отличается от Путина, — объясняет посол".

Объясняя заявления Лукашенко о готовности ехать в Киев и встречаться с Владимиром Зеленским, Черногор говорит: "Он делает это для того, чтобы подтвердить свою субъектность, потому что в этом есть большие сомнения, учитывая его зависимость от Владимира Путина".

По мнению эксперта, продолжительное правление Лукашенко в Беларуси дает ему большое преимущество. Ведь у него есть замечательные политические инстинкты относительно удержания власти и существования в достаточно неблагоприятных для себя условиях.

"Он не столь тоталитарен и агрессивен как Путин — и пытается продать это мировому сообществу, которое с большим беспокойством наблюдает, скажем, за режимами в КНДР или Иране. Еще одну проблему в международных отношениях никто не хочет. Поэтому Лукашенко ищет в этом мировом устройстве свое место", — добавляет Черногор.

Напомним, недавно Лукашенко заявил, что открыт для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и готов для этого встретиться "в любой точке".

"Если он (Зеленский – ред.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-нибудь, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украине, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений", — сказал он.

