То заморозки, то засуха. Действительно ли изменения климата наносят сокрушительный ущерб урожаю

Есть два месяца, которых эти изменения почти не коснулись

Климатические изменения в Украине, с одной стороны, позволяют увеличить урожайность культур, а с другой — наоборот. Пока говорить о глобальной переквалификации аграрной промышленности с картофеля на бананы рано.

Об этом "Телеграфу" рассказала кандидат географических наук Вера Балабух.

По ее словам, в последние десятилетия на нашей планете, и в Украине также, наблюдаются существенные изменения климата, которые в последнее десятилетие стали беспрецедентными. Как говорят метеорологи, столь высоких температур на планете не наблюдалось уже почти 100 000 лет, а может и больше.

"Повышается температура воздуха, растет продолжительность и теплообеспеченность вегетационного периода, что способствует выращиванию более теплолюбивых культур. Более теплые и короткие зимы позволяют получить ранние урожаи озимых культур. Многие аграрии уже используют такие возможности и получают еще один урожай", — объясняет климатологиня.

Балабух добавляет, что повышение температуры в Украине сопровождается ростом засухи. Поэтому для получения стабильных урожаев необходимо орошение, использование более засушливых культур и новых технологий.

"Угрозой для аграриев есть и заморозки. В последние годы они наблюдаются на фоне значительно более высоких температур и наносят большой ущерб, особенно садам и виноградникам, как это было в 2025 году", — говорит кандидат наук.

По ее словам, если говорить об изменениях климата, то именно в апреле и мае температура воздуха в Украине меньше изменилась, по сравнению с предыдущими годами. Это свидетельствует о том, что повторяемость и интенсивность сильных волн холода в этот период изменилась незначительно.

