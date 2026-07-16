Пока один страдает от ударов, другой бьет рекорды по застройке: названы два самых контрастных города Украины

Рассказываем, какой город Украины самый депрессивный, а какой — самый перспективный

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Во время войны назвать самый депрессивный или самый перспективный город Украины непросто. Единого официального рейтинга не существует, а на развитие регионов сегодня влияет не только экономика, но и безопасность.

"Телеграф" решил задать этот вопрос нейросети Chat GPT. По ее мнению, если сравнить областные центры по объективным показателям, то на противоположных полюсах сегодня оказываются Херсон и Львов.

Сравнение Херсона и Львова. Инфографика: "Телеграф"

Херсон: город, который борется за выживание

До начала полномасштабной войны в Херсоне проживало около 280 тысяч человек. Сегодня, по данным общественной организации "ОПОРА", в городе остается всего 64 401 житель. То есть население сократилось почти на 77%.

Еще более показательной является возрастная структура. Около 66% жителей старше 60 лет, 27% находятся в трудоспособном возрасте, а детей осталось лишь 7%. Такая демография серьезно осложняет восстановление экономики: предприятиям не хватает работников, а малому бизнесу — покупателей.

Ситуацию усугубляют постоянные российские обстрелы. После освобождения города в ноябре 2022 года Херсон практически ежедневно подвергается артиллерийским ударам и атакам беспилотников. Именно фактор безопасности сегодня остается главным препятствием для возвращения жителей и прихода новых инвестиций.

Херсон. Источник: Херсонская ГВА

Это отражается и на рынке труда. По данным Work.ua, средняя предлагаемая зарплата в Херсоне составляет около 21 тыс. грн. Для областного центра это один из самых низких показателей в стране.

Практически остановилось и жилищное строительство. Если до войны в городе регулярно вводили новые жилые комплексы, то сегодня рынок новостроек фактически замер.

Все это делает Херсон наиболее депрессивным областным центром Украины именно в текущих условиях. При этом причиной являются не внутренние проблемы города, а последствия российской агрессии.

Львов: главный центр роста

На противоположном полюсе находится Львов. Сегодня здесь проживает около 720 тысяч человек, причем население продолжает увеличиваться благодаря переселенцам из других регионов страны.

После начала полномасштабной войны Львов стал одним из главных центров релокации украинского бизнеса. Сюда переехали сотни предприятий, офисов, IT-компаний и производств. Близость к границе Европейского Союза значительно усилила логистическое значение города.

Это хорошо видно по ситуации на рынке труда. По информации Work.ua, средняя предлагаемая зарплата во Львове составляет около 30 тыс. грн, что примерно на 43% выше, чем в Херсоне.

Львов. Фото: Открытые источники

Высокой остается и строительная активность. По количеству новых жилых комплексов Львов стабильно входит в число лидеров Украины. Несмотря на рост стоимости недвижимости, девелоперы продолжают запускать новые проекты, а спрос на жилье сохраняется.

Экономика города также выглядит значительно устойчивее благодаря своей диверсификации. Здесь активно развиваются информационные технологии, производство, логистика, медицина, образование, торговля и сфера услуг. Поэтому спад в одной отрасли не оказывает критического влияния на весь городской рынок.

Почему именно эти города

Разница между Херсоном и Львовом сегодня объясняется прежде всего вопросом безопасности.

Херсон располагает выгодным географическим положением, портовой инфраструктурой и мощным аграрным потенциалом. После окончания войны он вполне может стать одним из ключевых центров восстановления юга Украины. Однако пока постоянные обстрелы не позволяют бизнесу инвестировать, а жителям — возвращаться домой.

Львов, наоборот, сумел воспользоваться своим относительно безопасным расположением. Именно сюда переместилась значительная часть бизнеса, сюда переезжают специалисты и студенты, а строительная отрасль продолжает развиваться даже во время войны.

Вывод

Если сравнивать украинские областные центры по объективным показателям, сегодня именно Херсон можно назвать городом, переживающим самый тяжелый период. Почти 77% жителей покинули город, две трети оставшегося населения — пенсионеры, а средняя предлагаемая зарплата составляет всего 21 тыс. грн.

Вместе с тем наиболее перспективным выглядит Львов. Население города достигает около 720 тысяч человек, работодатели предлагают в среднем 30 тыс. грн, продолжается строительство новых жилых комплексов, а экономика получает дополнительный импульс благодаря притоку бизнеса, инвестиций и новых жителей.

Именно поэтому эти два города сегодня наиболее наглядно показывают, насколько сильно война изменила карту экономического развития Украины.

Напомним, одной из обсуждаемых идей является прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной шириной 50–70 км по обе стороны от линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения. Если речь идет о 50 км с обеих сторон от линии столкновения, то буферная зона будет составлять 100 км. В таком случае в нее попадут не менее трех областных центров, а именно: Харьков, Херсон и Запорожье.