Войну могут заморозить по линии фронта: чем рискует Украина

Остановка боевых действий не означает завершения войны и устранения угроз

Корейский сценарий для Украины не новый, но вроде бы становится более реальным. По инсайдерским данным, Украина и США обсуждают возможное замораживание войны по линии фронта. Однако это лишь временное решение, имеющее ряд существенных рисков для нашей страны.

О том, что подобная идея обсуждается, сообщили в The Economist. "Телеграф" с помощью ИИ проанализировал, какие риски и плюсы для Украины в подобном решении и на что стоит обратить внимание.

СМИ подчеркивает: это не означает, что мир близок, а лишь открывает окно возможностей, позволяющее Украине занять более выгодное положение. "В настоящее время возобновились неформальные переговоры с Россией, и между Украиной и командой Трампа поддерживаются ежедневные контакты. Одной из обсуждаемых идей является прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной шириной 50–70 км по обе стороны от линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения", — говорится в материале.

"Телеграф" обращает внимание, если речь идет о 50 км с обеих сторон от линии столкновения, то буферная зона будет составлять 100 км. В таком случае в нее попадут не менее трех областных центров и крупных городов — Харьков, Херсон, Запорожье, Никополь, Краматорск, Славянск.

Весьма приблизительная буферная зона по 50 км по обе стороны линии фронта/ Инфографика "Телеграф", ИИ

Важно, что журналисты The Economist подчеркивают: "Было бы глупо ожидать, что Путин откажется от войны против Украины или считать, что он не воспользуется каким-либо новым ходом событий, даже перемирием, для ее продолжения".

Что говорят о сроках: со ссылкой на украинского чиновника, журналисты пишут, что Россия вряд ли будет принимать меры до октября, в частности, из-за выборов в США и шанса получить что-то за поддержку Дональда Трампа. Речь идет, что, вероятнее всего, Россия будет тянуть время до весны, надеясь, что удары по энергетике заставят Украину пойти на уступки.

Идея появилась именно сейчас из-за сочетания стремления администрации Дональда Трампа к дипломатическому прорыву после снижения напряжения вокруг Ирана, обсуждений на G7 по усилению давления на Россию и поиску переговоров, а также из-за затяжного характера войны, в которой ни одна из сторон не имеет быстрого преимущества.

Или реалистичный сценарий "заморозки"

По мнению искусственного интеллекта, такой сценарий может являться предметом переговоров, а не стабильным решением. Остановить стрельбу — не самая большая проблема, а соблюдение договоренностей после этого. Он сравнил создание буферной зоны в Украине с корейской моделью, когда война формально не закончилась, но прекращены активные боевые действия.

ИИ уверен — переговоры о прекращении огня вполне реалистичны, однако стабильное урегулирование маловероятно. Так что наиболее реалистичный сценарий — именно заморозка войны на неопределенное время.

Что значит для Украины и России прекращение огня

Украина от прекращения огня может получить как положительные, так и отрицательные результаты. В частности, среди плюсов – уменьшение человеческих потерь, нужен перерыв для экономики и энергосистемы, шанс улучшить вооружение и развивать военно-промышленный комплекс. Политические позитивные последствия также есть — может увеличиться международная поддержка из-за уменьшения рисков и продолжения интеграции в ЕС.

Что касается негативных последствий для Украины, то заморозка линии фронта и буферной зоны приведет к тому, что у Кремля также будет время на восстановление армии и экономики. При этом Россия будет де-факто контролировать оккупированные территории и может объявить о "достижении целей". В то же время, международное внимание сместится с Украины и возникнет окно возможностей для попыток давления на Украину для дальнейших уступок. Негатив для России в прекращении огня также есть — максималистские цели не достигнуты, часть санкций может остаться, а Украина будет держать западный курс, однако фактические территориальные достижения Кремля будет время закрепить.

ИИ сравнил подобные идеи с Минскими соглашениями, ведь прекращение огня без разрешения основных противоречий не дает результата, а пока разногласия в позициях существенны. Для Киева ключевое значение имели гарантии безопасности, действенные инструменты контроля и санкционные механизмы реагирования в случае новой российской агрессии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европейский Совет согласовал открытие первого кластера разделов в переговорах о вступлении с Украиной, что стало выведшим процесс из длительного тупика. В то же время, во время саммита в Брюсселе президент Евросовета заявил о поручении открыть дипломатический канал с Россией с целью подготовки к защите интересов ЕС.