"Здесь больше не слышно жизни": в сети показали жуткое видео из Херсона

Галина Михайлова
Россияне бьют по городскому транспорту.

Город ежедневно находится под ударами русских дронов

В сети показали, как сейчас выглядит одна из улиц прифронтового Херсона, раньше оживленная, а теперь — привидение. В ней узнали улицу Перекопскую. Херсон ежедневно страдает от ударов россиян — областной центр входит в так называемую "киллзону", когда российские FPV-дроны охотятся на людей прямо на улицах. Но людей там все меньше.

Видео разместила пользовательница Елена Игнатова. "Здесь больше не слышно жизни, только дроны и взрывы", — подписала видео она и отметила, что она была снята 9 мая 2026 года. На видео – улица, где нет целых окон, часть зданий серьезно разрушена, на земле – обломки. О том, что там хотя бы иногда бывают люди, свидетельствует только установленное бетонное укрытие.

Пользователи сети узнали улицу. Говорят — жили поблизости или бывали там. Так узнать едва смогли. "Больно видеть наш город в таком состоянии", — пишут в комментариях.

Комментарии к видео о Херсоне от 9 мая
Комментарии к видео/ Скриншот
Улица из Перекопска в Херсоне на карте Гугл
Улица с видео расположена ближе к Днепру/ Скриншот

Заметим, что, несмотря на опасность, в Херсоне остается немало людей, работают рынки и некоторые бизнесы, правда — с ограничениями безопасности. Было время, когда из-за ухудшения атак останавливали движение троллейбусов, в начале мая россияне атаковали в Херсоне маршрутки. Во время одной из атак пострадал водитель.

Также россияне пройдут территорию города дистанционно. Кроме мин-лепестков начали сбрасывать мины-пряники. Они имеют диаметр всего 5-6 см и активируются от легкого нажатия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество населения Херсона по сравнению с началом 2022 года сократилось вчетверо. Во всей общине не наберется и 100 тысяч человек.

