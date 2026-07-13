"Светящаяся" сенсация из эпохи динозавров: во Львове показали экспонат, аналогов которому нет (фото)

Главная особенность образца заключается в его оптических свойствах

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Минералогический музей имени Евгения Лазаренко во Львове получил экспонат, которому десятки миллионов лет. Находка оказалась настолько уникальной, что опередила официальные мировые исследования.

Экспонат бесплатно передала музею известная киевская художница и дизайнер Ольга Шинкаренко. Речь идет о редком халцедоновом аммоните, который был найден в новом месторождении окаменелостей в Западной Сахаре (регион Смара, Марокко).

Справка: Ольга Шинкаренко — украинская художница, которая работает с аммонитами (вымершие морские головоногие моллюски, которые существовали 400-65 миллионов лет назад) и превращает их в уникальные артобъекты. Она – обладательница трех Рекордов Украины и официальная основательница нового жанра "аммониузм". Уже девять лет давно вымершие головоногие моллюски становятся главными героями ее живописных полотен. А с 2010 года эти доисторические сокровища придают неповторимую уникальность ее собственному бренду эксклюзивных ювелирных украшений.

Ольга Шинкаренко

Главная особенность этого образца заключается в его оптических свойствах: аммонит прозрачен на просвет. Кроме того, он полностью покрыт кристаллами, создающими невероятную игру света под солнечными лучами. По предварительным данным, находку относят к Верхнему Мелу (Туронский ярус). Ориентировочно это означает, что возраст аммонита составляет около 90 миллионов лет. Однако эта информация пока очень приблизительна, и точный возраст именно этого чудеса халцедона остается загадкой.

Халцедоновый аммонит

Халцедоновый аммонит

Стоит отметить, что открытие настолько свежо, что в мире геологии до сих пор нет ни одной научной статьи, посвященной этим образцам — первые основательные публикации ожидаются всего через несколько лет.

"Работа ведется на опережение. Об этих аммонитах еще нет информации в мире, а такой экземпляр уже находится в украинском музее", — отмечает меценатка Ольга Шинкаренко.

Халцедоновый аммонит

Халцедоновый аммонит

Уникальный образец уже стал частью экспозиции персональной выставки Ольги Шинкаренко "Мушли из эпохи динозавров — Аммониты. Продолжение", которая сейчас проходит в залах Минералогического музея во Львове. Выставка продлится до конца лета 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский посетил Национальный музей "Чернобыль".