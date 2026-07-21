Юридический анекдот: судья сохранил в должности скандального мэра, прославившегося песком с кладбища

Правоохранители оценивают ущерб по разным эпизодам более чем в 75 миллионов гривен

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Мэр Украинки, подозреваемый в дерибане заповедных земель и продаже песка с кладбища для "Династии", продолжает руководить городом. Суд не только отказался брать Александра Туренко под стражу, но и … отстранять от должности. В то же время скандальному чиновнику запретили общаться со свидетелями. Очень интересно, как это ему удастся на практике, если львиная часть этих свидетелей его прямые подчиненные в горсовете?

Впрочем, по этому делу есть еще одна деталь, которая заставляет внимательнее присмотреться к упомянутым судебным решениям. "Телеграф" выяснил, что их принял судья Александр Зинченко, ранее уже причастный к земельной истории семьи Туренко.

Кладбище, латифундист в кресле и тень Банковой

Александр Туренко – фигура для Киевщины почти легендарная. Дважды руководитель РГА (Обуховской и Бориспольской), а ныне городской голова Украинки, он и ранее годами фигурировал в кулуарных имущественных скандалах, но официально перешел в статус подозреваемого только на днях.

Александр Туренко. Скриншот с видео

Обуховская окружная прокуратура предъявила ему обвинение по целому букету "тяжелых" статей: от мошенничества в особо крупных размерах до растраты имущества и легализации грязных средств. Общий чек претензий государства к Туренко – более 75 миллионов гривен.

Впрочем, прославился на всю страну Туренко еще до этого — после дикой истории о "мертвом" песке. Он стал главным фигурантом расследования Bihus.Info, доказавшего: летом 2022 года под предлогом "благоустройства" городского кладбища в Украинке песок оттуда вывозили тоннами, чтобы использовать его… для строительства элитного жилья.

По данным правоохранителей, "мэрская" техника — принадлежащие семье Туренко грузовики Mercedes-Benz — курсировали между кладбищем и строительной площадкой элитного коттеджного городка "Династия" в Козине. Замеры СБУ зафиксировали на этой территории более 726 кубометров незаконно добытых недр. Земля, куда свозили краденое, официально находилась в собственности ООО "Блум Девелопмент", что, по данным YouControl, ранее напрямую принадлежало семье бывшего вице-премьера Алексея Чернышева.

НАБУ и САП, напомним, сейчас раскручивают масштабное дело об отмывании 460 миллионов гривен на строительстве этой самой "Династии". Как утверждают правоохранители, закрытый комплекс строился для Алексея Чернышева, Тимура Миндича (руководителя схемы с откатами в "Энергоатоме") и тогдашнего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Имения "Династии". Скриншот с видео

Как оказалось, связи Туренко с "верхами" имеют довольно глубокие корни — еще в 2010 году Ермак официально переписал одну из своих компаний — ООО "Дерби Интернешнл" — на супругу мэра, Ларису Туренко. Неудивительно, что за кражу песка из могил для строительства VIP-поместий чиновник тогда не получил никакого наказания.

Между прочим, Лариса Туренко была основательницей еще одной интересной фирмы – ООО АПП "РЕГУЛ", которая впоследствии оказалась в собственности одиозного застройщика Анатолия Войцеховского, скандально отличившегося в Обуховском районе. Они с партнером самовольно построили дамбу, из-за чего потом затопило жилища людей. И это при откровенной "слепоте" Александра Туренко, который как раз в то время возглавлял Обуховскую РГА.

Впрочем, вернемся к нашему главному фигуранту. Кроме "песчаных" потоков, мэр Украинки является одним из рекордсменов региона по количеству земельных участков в собственности. В пиковые моменты их у него только официально было более 70. Сейчас меньше, всего 41 (и еще около 10 на дочери), что, согласитесь, тоже не слабо. Однако, как утверждает прокуратура, официальных латифундий Туренко оказалось маловато.

Геодезические фокусы: как мэр перенес болото в лес

Свежее подозрение 2026 года раскрывает схему более сложную, чем банальный вывоз кладбищенского песка. По версии следствия, Александр Туренко причастен к фактическому похищению заповедных земель возле реки Стугна. Сумма ущерба, по подсчетам правоохранителей, по этому эпизоду превышает 57 миллионов гривен.

История тянется с конца 2000-х. Как считают в прокуратуре, тогда Туренко через подставных лиц бесплатно приватизировал более 20 участков на берегу Стугны под видом скромных огородов, которые впоследствии переоформили на его дочь – Анастасию Туренко.

Кроме того, по материалам дела, в 2025 году, уже в кресле мэра, должностное лицо решило капитализировать собственные возможности влиять на выделение участков громады, которой руководил. Для этого, полагают следователи, он выбрал земли лесного фонда, которые затем пустил на продажу.

Поскольку реальная земля была заболочена, мэр, как утверждает следствие, привлек землеустроителей из ООО "АРХЗЕМРЕСУРС" и частных геодезистов. По версии стражей порядка, они совершили почти магический трюк — просто изменили цифры и координаты в электронных базах Госгеокадастра. Де-юре участки остались прежними, а де-факто их границы искусственно "перенесли" на более ценную территорию — прямо в вековые сосновые леса ГП "Леса Украины".

Параллельно мэрия Украинки, по данным следствия, прокручивала средства на благоустройство. В начале 2024 исполком заключил соглашение с фирмой ЧП "Бриз Днепра" на озеленение громады стоимостью 8,5 млн грн. Как выяснила прокуратура, подрядчик мог завысить стоимость услуг, вписав в акты 1500 фантомных часов работы тракторов. Следствие считает, что Туренко лично подписал эти документы, из-за чего из бюджета города безосновательно перечислили 1,3 миллиона гривен.

Процессуальная слепота: как Обуховский суд подыграл фигуранту пленок СБУ

И вот, несмотря на весь этот криминальный шлейф, "песчаные" скандалы и подозрения в многомиллионном ущербе, Александр Туренко продолжает спокойно руководить Украинкой. Спасительным кругом для мэра стало решение Обуховского районного суда.

Следователь судья Александр Зинченко продемонстрировал чудеса гуманизма, когда не просто отказался отправлять подозреваемого в СИЗО (назначив, правда, залог почти в 20 млн грн, который для Туренко вероятно не станет проблемой), но и оставил его в должности.

Прокуратура потребовала безальтернативного отстранения Туренко от руководства городом. Правоохранители представили на заседании неопровержимый козырь — материалы негласных следственных действий СБУ.

Визуализация переговоров Александра Туренко с заказчиком. Скриншот из видео Офиса генпрокурора

На аудиозаписях, сделанных прямо в служебном кабинете мэра, зафиксировано, как должностное лицо обсуждает новые коррупционные схемы по дерибану земли и бюджетным потокам уже во время расследования. Несмотря на явный риск того, что фигурант уничтожит документы и будет давить на свидетелей, судья Зинченко решил иначе.

В своем решении судья отметил, что устранение мэра якобы "приведет к коллапсу в обществе", где расположена критическая инфраструктура, а характер преступлений "не указывает на возможность использования авторитета должности". В то же время судья, по сути, создал юридический анекдот: он запретил Туренко общаться со свидетелями по делу, забыв, что львиная часть этих свидетелей — это его прямые подчиненные в горсовете, которым мэр ежедневно раздает поручение.

Неудивительно, что после этих решений жители "Украинки" встретили Туренко, который, пряча глаза, после выхода за дверь суда убегал от общества, криками "Ганьба!".

Александр Туренко убегает после суда от общества под крики "Ганьба". Скриншот видео из ФБ "Громада Українки"

Однако такая процессуальная слепота судьи вряд ли случайна. "Телеграф" выяснил сенсационную деталь: оказывается, Зинченко уже давно и очень подробно знаком с семейными активами Туренко. В июле 2019 года этот же судья рассматривал гражданское дело по истребованию у дочери Туренко незаконно приватизированного участка в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Тогда Зинченко в своем решении прямо признал: земля у государства выбыла незаконно, а иск прокуратуры основывается на законе. Однако под предлогом "пропуска сроков давности" судья все равно отказал государству, де-факто приняв решение в пользу дочери мэра, сохранившей за собой ценный актив. Кстати, решение Туренко затем упразднил Верховный суд, направив дело на новое рассмотрение.

Судья Зинченко уже рассматривал дела семьи Туренко. Скриншот с сайта "Судебная власть"

И вот здесь возникают вопросы, которые "Телеграф" планирует адресовать Высшему совету правосудия.

Может ли судья, который однажды уже рассматривал вопрос о законности приватизации водного фонда семьей мэра и фактически "урегулировал" их имущественные интересы, оставаться абсолютно независимым арбитром?

Не сформировал ли судья Зинченко благосклонную внутреннюю позицию в отношении этой семьи еще тогда, во время суда по делу о днепровских берегах?

И не является ли очередное спасительное постановление, оставившее фигуранта записей СБУ в кресле главы города, логическим продолжением этой обуховской истории?

Вообще-то, при таких обстоятельствах любой независимый служитель Фемиды, чтобы избежать даже малейших подозрений в заангажированности и предвзятости, вероятно, должен заявить самоотвод и передать рассмотрение дела другому коллеге. Это нормальная практика для суда, уважающего закон и собственную репутацию. Однако в Обухове решили пойти другим путём.

Кстати, для судьи Александра Зинченко принимать подобные "интересные" процессуальные решения далеко не в первый раз. Как выяснил "Телеграф", этот служитель Фемиды уже имеет в своем досье официальное наказание от Высшего совета правосудия за систематическое пренебрежение обязательными указаниями высших инстанций и за сокрытие мотивов при принятии решений.

Судья Александр Зинченко. Фото — prosud.info

Обратит ли Высший совет правосудия внимание на очередной специфический процессуальный маневр судьи Зинченко, оставившего под залогом и в мэрском кресле чиновника со свежими пленками СБУ, покажет время. Пока же в этой запутанной истории остается слишком много белых пятен и влиятельных фигур, которые прячутся за спиной руководителя громады.

"Телеграф" продолжит следить за развитием этой истории и ходом судебных заседаний в отношении главы Украинки. Не переключайтесь.