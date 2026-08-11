Укр

Купил товар в "АТБ" и случайно разбил на кассе: вернут ли деньги

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Покупки в АТБ Новость обновлена 11 августа 2026, 11:05
Покупки в АТБ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проблему можно решить с администрацией

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Во время покупок в "АТБ" могут возникать неоднозначные ситуации с порчей товара не по вине покупателя. Однако в таких случаях персонал идет клиентам навстречу.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети.

Суть вопроса

Одна из пользовательниц Threads под ником liudmilashevchenko2953 рассказала о своей проблеме:

  • клиент оплатил товар;
  • сложил в пакет;
  • пакет разошелся по шву, и содержимое выпало на пол;
  • приобретенный товар (банка с грибами) разбился на глазах у персонала.

"Как считаете, нам должны были компенсировать стоимость утраченного товара или нет?", — задается вопросом клиентка.

Решение

Как объяснил один из сотрудников "АТБ" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", в таких ситуациях алгоритм действий сотрудников сети может быть следующим:

  • порванный пакет заменяется бесплатно;
  • в случае утраты (порчи) товара магазин заменяет его на аналогичный.

"На моей практике в подобных ситуациях мы просто заменяли товар", — рассказал собеседник.

Как писал "Телеграф", сотрудник "АТБ" раскрыл секрет камер над кассами. Все не так, как думает большинство.

Теги:
#Касса #Покупки #АТБ