Купил товар в "АТБ" и случайно разбил на кассе: вернут ли деньги
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Проблему можно решить с администрацией
Во время покупок в "АТБ" могут возникать неоднозначные ситуации с порчей товара не по вине покупателя. Однако в таких случаях персонал идет клиентам навстречу.
Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети.
Суть вопроса
Одна из пользовательниц Threads под ником liudmilashevchenko2953 рассказала о своей проблеме:
- клиент оплатил товар;
- сложил в пакет;
- пакет разошелся по шву, и содержимое выпало на пол;
- приобретенный товар (банка с грибами) разбился на глазах у персонала.
"Как считаете, нам должны были компенсировать стоимость утраченного товара или нет?", — задается вопросом клиентка.
Решение
Как объяснил один из сотрудников "АТБ" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", в таких ситуациях алгоритм действий сотрудников сети может быть следующим:
- порванный пакет заменяется бесплатно;
- в случае утраты (порчи) товара магазин заменяет его на аналогичный.
"На моей практике в подобных ситуациях мы просто заменяли товар", — рассказал собеседник.
Как писал "Телеграф", сотрудник "АТБ" раскрыл секрет камер над кассами. Все не так, как думает большинство.