Купил товар в "АТБ" и случайно разбил на кассе: вернут ли деньги

Проблему можно решить с администрацией

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Во время покупок в "АТБ" могут возникать неоднозначные ситуации с порчей товара не по вине покупателя. Однако в таких случаях персонал идет клиентам навстречу.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети.

Суть вопроса

Одна из пользовательниц Threads под ником liudmilashevchenko2953 рассказала о своей проблеме:

клиент оплатил товар;

сложил в пакет;

пакет разошелся по шву, и содержимое выпало на пол;

приобретенный товар (банка с грибами) разбился на глазах у персонала.

"Как считаете, нам должны были компенсировать стоимость утраченного товара или нет?", — задается вопросом клиентка.

Решение

Как объяснил один из сотрудников "АТБ" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", в таких ситуациях алгоритм действий сотрудников сети может быть следующим:

порванный пакет заменяется бесплатно;

в случае утраты (порчи) товара магазин заменяет его на аналогичный.

"На моей практике в подобных ситуациях мы просто заменяли товар", — рассказал собеседник.

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