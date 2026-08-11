"Картонная" защита для ТЭС: государственные миллионы снова идут фигурантам громких дел

Дешевая смесь вместо спецбетона для стратегического объекта – кто причастен к махинации

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вместо промышленного спецбетона – дешевая строительная смесь. Фирма, допустившая замену во время восстановления Змиевской ТЭС и попавшая под следствие, получила очередной транш из бюджета. И если раньше речь шла о металлоломе вместо труб, то теперь о подмене класса бетона.

Подробнее – в материале "Телеграфа".

Июльский парадокс: деньги без конкурса

В конце июня Змиевская ТЭС (отделенное подразделение ПАО "Центрэнерго") без лишней огласки и открытых торгов заключила очередной договор с ООО "Опытный завод М". Сумма сделки №16/294 – 45,3 млн грн.

Змиевская ТЭС

Формальное основание – "выполнение дополнительных работ" по реконструкции физической защиты автотрансформаторов. Мол, у заказчика внезапно возникла необходимость в услугах, которые "невозможно было предусмотреть" на стадии проектирования. Именно эта формулировка, согласно законодательству, позволяет отдавать новые подряды тому же исполнителю без конкурса. Тем более, что и стоимость работ не превысила 50% от суммы основного договора – в таком случае 204,4 млн грн.

Обоснование дополнительных работ. Скриншот

Ключевой контракт, как утверждение обоснования того, что "Опытному заводу М" нужно доплатить еще 45 млн грн, подписывал многолетний директор Змиевской ТЭС Игорь Бабенко. В то время как само дополнительное соглашение через две недели визировал главный инженер станции и "правая рука" Бабенко — Павел Курило. Похоже, что на то время состоялась техническая передача эстафеты руководства (возможно, на период отпуска).

Следовательно, тандем Бабенко-Курило дал добро на "непредвиденное" на старте финансирование. На эти миллионы подрядчик должен выполнить масштабный объем специфических работ, которые фактически являются критическими для запуска объекта. А именно: установить и наладить высоковольтные изоляторы и защиту от перенапряжений, заложить прочные железобетонные фундаменты, смонтировать опорные стальные порталы и громоотводы, проложить более 100 метров заземления и проверить его работу.

Однако есть одно "но", вызывающее обоснованные вопросы к целесообразности такого выбора. Ведь подряд фирма получила в тот момент, когда ее руководство и партнеры "отбиваются" в судах от обвинений в хищении на строительстве этого же самого стратегического объекта. В частности, определения апелляционных судов относительно мер пресечения фигурантам дела датированы концом июля 2026 года – через три недели после того, как "Центрэнерго" доверило ООО "Опытный завод М" новую порцию работ на стратегическом объекте.

"Картонный" щит для трансформаторов

На Змиевской ТЭС фирма "Опытный завод М" работает с конца 2024 года. "Свежая" сделка – шестой тендер, предыдущие пять закупок обошлись государству более чем в 472 млн грн. Список работ поражает всеобъемлемостью: от разработки проектной документации и внедрения систем видеонаблюдения до масштабной реконструкции распределительных устройств и аварийного ремонта фундаментов турбогенераторов. Именно один из "базовых" контрактов по физической защите ТЭС (II уровень) – договор подряда №16/435 от 2 декабря 2024 на сумму 245,7 млн грн– стал предметом пристального внимания правоохранителей и лег в основу уголовного производства.

Информация о закупке. Скриншот с сайта Prozorro

Из соображений безопасности документы по этому соглашению на Prozorro закрыты: обоснование расходов и приложения обещают показать только через 90 дней после завершения военного положения. Однако следствие уже "рассекретило" и задокументировало схему, которую пытались скрыть под грифом секретности.

Строилась махинация, по мнению правоохранителей, на замене строительных материалов и фальсификации документов. В начале цепочки стоял привлеченный ООО "Опытный завод М" субподрядчик — частная фирма "Канал". Именно она на мощностях партнера – ООО "Геомакс" – производила стандартный гражданский бетон (класс С25/30). А на бумаге поставлял ТЭС материал другой, промышленной прочности (С 32/40 и С 35/45), который должен был выдерживать значительные нагрузки и противостоять взрывным волнам и осколкам. Подписи на поддельных паспортах качества, по мнению следствия, ставил директор ЧП Карен Айрапетян.

Фрагмент судебного определения относительно качества бетона

Второй уровень схемы, по данным следователей, обеспечивал начальник участка ООО "Опытный завод М". Именно этот чиновник принимал некачественный бетон, подписывал товарно-транспортные накладные, на основе которых недостоверные данные вносили в акты выполненных работ (формы КБ-2в).

Возможная схема хищения средств. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Третий уровень, согласно материалам судебных документов, обеспечивали представители заказчика – должностные лица Змиевской ТЭС. В частности, в судебных постановлениях говорится об инженерах отдела капитального строительства и реконструкции, подписавших финальные акты приемки работ "вслепую". То есть при отсутствии должной исполнительной документации и без проведения реальных лабораторных проверок прочности бетона. В то же время правоохранители тщательно проверяют и руководящую вертикаль станции, которая могла либо согласовывать, либо игнорировать действия подчиненных.

Об этом свидетельствуют масштабные обыски на территории станции и по месту жительства топ-менеджмента, детали которых зафиксированы в судебных постановлениях. В частности, у директора Игоря Бабенко изымали телефон и ноутбук, а также его должностную инструкцию и трудовой договор. Вероятно, эти действия преследуют цель проверить версию о договоренностях с подрядчиками, а также закрепить юридическую ответственность должностных лиц за использование некачественного бетона. А ущерб из-за преднамеренного занижения качества материала судебная экспертиза оценила в 8,1 млн грн.

Партнеры со шлейфом: от "скруток" до люксовых авто

Анализ деятельности участников "бетонного схематоза" показывает, что правоохранительные органы и медиа не впервые имеют вопросы ко всем ключевым фигурантам дела. То, что к строительству стратегической защиты ТЭС были привлечены именно эти фирмы, выглядит уже не просто как случайность, а скорее, как игнорирование репутационных рисков со стороны заказчика.

Так, ООО "Опытный завод М" имеет мариупольские корни и бессменного владельца и руководителя Наталию Сапёлкину. Хотя компания существует более 20 лет, ее превращение в "универсального строительного гиганта" с миллиардным портфелем произошло после релокации в Закарпатье в разгар полномасштабки. Так, если на оптовой торговле металлом фирма зарабатывала десятки миллионов (например, 82 млн грн в 2021-м), то реконструкция старых и возведение новых объектов принесла по итогам 2025 года более 1 млрд грн. Вместе с финансами в разы увеличился штат: с 6 работников в 2023 году до 228 человек на март 2026 года.

Основные заказчики ООО "Опытный завод М". Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Одним из показательных примеров тендерной "магии" стал контракт на достройку детского сада в Гостомеле на сумму 144,5 млн грн, подписанный в мае 2025 года. В этом тендере "Опытный завод М" предложил самую высокую цену среди пяти участников. Однако четырех конкурентов фирмы, которые были готовы выполнить работы на 5-20 млн грн дешевле, заказчик дисквалифицировал из-за несоблюдения условий. Кроме социальных объектов, компания реконструировала Закарпатский окружной админсуд за 176,4 млн грн, капитально ремонтировала спальные корпуса одной из воинских частей Нацгвардии за 88,9 млн грн. Получить такие специфические и дорогостоящие государственные заказы в разных регионах страны без профильного многолетнего опыта или серьезного лоббирования в высоких кабинетах практически невозможно.

Если успехи генподрядчика в тендерах можно было бы еще списать на везение, то методы работы его партнеров по "бетонной схеме" на Змиевской ТЭС указывают на системность нарушений. Ведь фирмы имеют в прошлом опыт "бумажных манипуляций", которые в народе называют "скрутками". В частности, еще в 2019 году ЧП "Канал" вместе со своим двойником ЧП "Канал-П" (обе фирмы принадлежат Карену Айрапетяну) фигурировали в масштабном расследовании относительно присвоения бюджетных средств. Следствие подозревало, что группа лиц через эти предприятия подделывала документы для проведения фиктивных операций с такими гигантами, как "Укрзализныця" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Однако до приговора по громкому делу так и не дошло, его рассмотрение продолжали в 2022 году, а после в судебных реестрах отсутствуют какие-либо документы.

А вот в случае с производителем бетона — ООО "Геомакс" (параллельно со "свежим" расследованием) — фигурирует в уголовном производстве по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах и отмывании доходов. Претензии к фирме предъявляет Государственная служба геологии и недр Украины. Это стало основанием для ареста активов ООО – производственного комплекса и автопарка Mercedes-Benz GLC 400 D Volkswagen Touareg. В апреле 2026 года адвокаты "Геомакса" пытались в суде "спасти" машины, доказывая, что предприятие находится в тяжелом финансовом положении на грани банкротства, не имеет оборотных средств и задолжало налоги и зарплаты, однако получили отказ.

Системная "слепота" или круговая порука?

На сегодняшний день в "бетонном деле" официальный статус подозреваемых имеют два ключевых лица: директор фирмы-поставщика ЧП "Канал" Карен Айрапетян и начальник участка генподрядчика ООО "Опытный завод М". Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 998,4 тыс. грн для каждого (за Айрапетяна сумму внесли сразу). Однако не исключено, что со временем этот список увеличится.

Также остается главный вопрос: является ли это лишь "низовым" сговором исполнителей для быстрого заработка или проблема достигает значительно более высоких кабинетов? Ведь ситуация с некачественным бетоном на Змиевской ТЭС не уникальный случай для структуры "Центрэнерго". Недавно "Телеграф" рассказывал о скандале с закупкой стальных труб у ООО ПКП "Лидер". Тогда вместо новеньких материалов на ТЭС привезли металлолом 2008 года со складов в Одессе. Пока ситуация повторяется в один в один, только сверхпрочный бетон подрядчик заменил обычным.

Кстати, когда наше издание спросило у руководства ПАО "Центрэнерго", как на стратегический объект мог попасть трубный хлам, и главное, понесли ли ответственность допустившие это должностные лица (в частности, начальник департамента МТЗ Владимир Щабельский), гендиректор Сергей Исаченко сослался на ограничения в комментариях из-за "тайны следствия". В государственной корпорации отказались сообщать, были ли приняты хоть какие-то кадровые решения.

Таким образом, пока менеджмент прячется за процессуальными ограничениями, государство получает "картонные" щиты для энергосистемы. Если 8 млн грн ущерба на разнице качества бетона – лишь один эпизод одного подрядчика, то настоящая цена такой "служебной халатности" в масштабах всего восстановления может иметь критические последствия для энергетической безопасности страны.