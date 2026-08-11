Как помыть голову без водопровода: решение от украинки за пару сотен гривен

Нужно приобрести две необходимые вещи, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств у вас точно был под рукой душ

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Подготовка к зиме снова становится актуальной для украинцев, желающих заранее позаботиться о необходимых вещах на случай отключений света. Это также поможет не покупать все срочно зимой по завышенным ценам.

Мужчина спросил пользователей Threads, как они готовят свои квартиры к возможным блэкаутам. Он также попросил поделиться советами и вещами, которые действительно пригодились во время прошлых отключений.

Одна из пользователей рассказала о вещи, которая, по ее словам, очень помогла во время прошлых блэкаутов. Речь идет о пластиковой емкости для воды с краном, которую она приобрела в "Епіцентрі" примерно за 120 гривен. В нее можно набрать воду и использовать ее как простой умывальник.

Как помыться без света и воды – советы украинки. Фото: Threads

К этой же емкости женщина советует добавить портативный душ. Устройство набирает воду из резервуара, благодаря чему можно помыться или вымыть голову даже без водоснабжения.

Она показала, что сейчас подобный умывальник можно найти примерно за 260 гривен, а портативный душ — от 400 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что зимой украинцев могут ожидать критические 6–8 дней, когда из-за сильных морозов возможны отключения света.