СБУ и Поклад – ключевые враги для РФ, – эксперт объяснил, почему Россия била по зданию Службы

Враг работает всеми доступными методами

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Атака дроном по зданию Службы безопасности свидетельствует, что Александр Поклад и СБУ являются ключевыми врагами путинского режима.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас . По его словам, удар 4 сентября можно рассматривать как своеобразную оценку работы Службы безопасности.

"СБУ и Поклад дают Украине результат. Россия прекрасно понимает, откуда прилетают самые болезненные удары. Понимает, кто разоблачает ее агентов. Кто разваливает сети ФСБ. Кто срывает диверсии. Кто проводит уникальные операции. Путин всегда очень точно показывает, кого он боится. И сегодня СБУ точно в этом списке на одной из лидирующих".

Кроме того, Курпас отмечает особую эффективность работы контрразведки Службы безопасности Украины.

"Масштаб контрразведывательной работы Службы колоссальный. С 2022 года СБУ разоблачила 150 агентурных сетей врага, в которые входило 648 человек. Только с начала 2026 года выявлено еще 20 сетей и 81 их участников. Для любой спецслужбы противника это очень болезненные цифры. Потому что агентурная сеть не создается за один день. В нее вкладывают людей, деньги, легенды, каналы связи. И когда контрразведка СБУ накрывает всю сеть, ФСБ теряет не просто нескольких агентов. Она теряет инфраструктуру, которую иногда строила годами", — пишет политолог.

"Не стоит удивляться, что против Поклада и СБУ враг работает всеми доступными методами. От информационных атак до попыток физической ликвидации. У спецслужб есть очень простой критерий эффективности. Если противник тратит огромные ресурсы, чтобы тебя найти, дискредитировать, нейтрализовать или уничтожить, значит, ты создаешь ему реальную проблему. Именно так следует трактовать и события 4 сентября", — резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ было открыто более 4 тысяч производств за государственную измену, более 9 тысяч за коллаборационную деятельность и более 100 за шпионаж.