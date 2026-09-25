Почувствуйте наш ответ: Путин "объяснил" массированный обстрел Украины

Он утверждает, что Украина якобы била по избирательным участкам в Москве

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В пятницу, 25 сентября, глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений для прессы на полях Форума объединенных культур.

"Телеграф" собрал главные из них. Российский диктатор высказался о причинах срыва переговоров с Киевом и массированных обстрелов украинской столицы.

"Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них положение. Поэтому и вот эти все направления на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров — да, они все на столе, это всё возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ", — сказал он.

Глава Кремля заявил, что Украина якобы прервала переговоры, проходившие в Стамбуле, а дней за десять до выборов в Госдуму РФ заявила о своей готовности их возобновить. По словам Путина, он выразил готовность возобновить контакты после выборов.

"Ну, что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве свыше 1 600 беспилотников. Вошло практически в Московскую зону. Это первое. Второе — были нанесены удары по избирательным участкам", — сказал глава РФ.

Другие заявления Путина:

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Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение дня Россия атаковала Украину 162 дронами, силы ПВО обезвредили 127 из них. Зафиксировано попадание на 27 локациях, а также падение отломков на 4 локациях. По данным мэра Киева Виталия Кличко в столице уже 7 погибших за последние сутки. Пострадали еще 46 жителей, 25 из которых находятся в стационарах.