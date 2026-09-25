Переговоры Трампа и Си Цзиньпиня: почему Украина и Европа остались "за бортом"

Китай вышел победителем с саммита в США?

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Президент Китая Си Цзиньпин впервые за десять лет прибыл в столицу США для встречи с американским визави Дональдом Трампом. Главной целью исторической встречи было снижение напряженности между двумя наиболее влиятельными экономическими и геополитическими государствами мира. Детальнее рассказывает "Телеграф".

Трамп решил лично встретить Си: почести включали красную дорожку, оркестр, залпы орудий и пролет бомбардировщиков В-1.

"Долгая красная дорожка напомнила аналогичную, чрезвычайно длинную дорожку, которую США расстелили для президента России Владимира Путина, когда тот прошлым летом прибыл на американскую авиабазу на Аляске для саммита, целью которого было попытаться найти путь к завершению войны России против Украины", – пишет Associated Press.

Западные медиа уже окрестили визит китайского лидера в Вашингтон "малосодержательным" и лишенным каких-либо весомых событий или конкретных договоренностей. В том числе – по вопросу войны России против Украины.

"Выглядит так, будто Европа, и вопрос Украины, который является приоритетом для нас, остались "за бортом" — кратко подытоживает высокопоставленный чиновник ЕС, не уполномоченный давать публичные комментарии.

Из главных достижений – два лидера продолжили торговое перемирие, обменялись подарками и комплиментами, а также признали возможность совместной работы для сдерживания рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Сенаторы-демократы подвергли критике встречу Трампа с Си, заявив, что она больше сосредоточилась на внешней помпезности, чем на содержании.

Пекин, похоже, устраивает такой результат.

"Есть один аспект, который сильно удивил многих в Вашингтоне. Речь идет о том, насколько восторженно Трамп принимает Си Цзиньпина. Это придает китайскому лидеру значительно более высокий статус во взаимодействии между лидерами двух стран, чем мы наблюдали ранее, если проследить его историю с 1970-х годов.

Многим это не нравится — в частности потому, что Китай, похоже, ничего не предложил взамен за признание его статуса сверхдержавы, которое мы наблюдаем сейчас. Некоторые даже отмечают, что США выглядят почти как проситель в том, как Трамп публично выстраивает взаимодействие с Си", — отмечает во время мероприятия в Центре европейской политики Джереми Марк, аналитик Атлантического совета США.

В то же время Европа действительно обеспокоена тем, что может остаться вне договоренностей двух гегемоний. Особенно тех, которые любят диктовать миру свои правила. Беспокойство европейцев уходит корнями еще во времена Холодной войны, рассказывает Деклан Келлехер, бывший посол Ирландии в Китае. Тогда у Европы были серьезные опасения, что США и Советский Союз могут заключать масштабные соглашения, фактически договариваясь через головы европейцев.

"Тогда речь шла о военно-стратегических вопросах. Теперь — о геоэкономических… В конце концов, самим европейцам нужно что-то с этим делать — избавиться от восприятия себя как стороны, которая постоянно вынуждена приспосабливаться к договоренностям других", – сказал он.

Спикер добавил, что в последнее время ЕС много думает над тем, как выстраивать отношения с США, с одной стороны, и с Китаем, с другой.

"ЕС фактически начал страховаться, если можно так сказать, диверсифицировать свои связи и укреплять устойчивость, развивая отношения с Канадой, странами Латинской Америки и даже Филиппинами", – сказал Келлехер.

Деклан Келлехер

Конечно, стабилизация отношений между Пекином и Вашингтоном имеет и преимущества для Брюсселя и других европейских столиц. Когда в прошлом США принимали меры против Китая, а Пекин отвечал на них, это прямо или косвенно влияло на европейцев. Пример — торговая война, которая достигла пика в апреле 2025 года.

"Есть и недостаток. ЕС не сидит за столом переговоров. Евросоюз уже не координирует свои действия с США настолько тесно, как это было раньше. А это означает, что иногда после того, как две стороны достигают определенной договоренности или хотя бы предварительного соглашения, мы только можем догадываться, что это будет означать для нас", – подчеркивает Франческа Гиретти, аналитик, специализирующаяся на экономической безопасности в RAND Europe.

В то же время международная экспертка Атлантического совета США Вальбона Зенели добавляет: в отношениях между Вашингтоном и Пекином существует сильная экономическая взаимозависимость, сформировавшаяся довольно давно. И сегодня она стала оружием в руках обеих сторон.

"Если очень коротко, у США есть технологический рычаг влияния, у Китая — критически важное сырье и, конечно, производственный потенциал. Тогда возникает вопрос: а где в этой ситуации Европа?

Я думаю, что в этом случае Европа остается уязвимой перед обеими сторонами", – подчеркнула Зенели.

Вальбона Зенели. Фото Belgrade Security Forum

При этом есть один вопрос, в котором позиции и США, и Европы совпадают – как раз роль Китая в российской агрессии против Украины, отмечает еще один эксперт американского Атлантического совета Наз Эль-Хатиб.

"Мы не должны забывать, что Китай играет значительную роль в серьезнейшей угрозе и вызове для безопасности европейского континента за последнее поколение.

Учитывая роль, которую он играет в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечении жизнеспособности российской экономики, я бы сказал, что именно это одна из последних опор, которые все еще позволяют России продолжать эту войну", – сказал он.

Ближайшие месяцы покажут, смогут ли нынешняя американская администрация и Европа и дальше конструктивно сотрудничать в вопросе ответственности Пекина за поддержку агрессора – но это будет больше зависеть от того, как к этому будут подходить именно Соединенные Штаты, а не европейцы.

"В последние несколько лет мы наблюдали значительную нестабильность американской политики в отношении Украины, хотя в последнее время ситуация начала стабилизироваться.

В конце концов, в конце администрации Джо Байдена именно [помощь Китая России] была основной темой или одним из главных элементов наших разговоров с европейскими партнерами. Я действительно считаю, что вообще в этом вопросе мы имеем общее видение", – добавил Наз Эль-Хатиб.

В то же время, одним из главных геополитических приоритетов Си Цзиньпиня в Вашингтоне является ослабление поддержки Тайваня со стороны США. Пекин считает остров частью своей территории. Установление контроля Коммунистической партии над Тайванем является важной составляющей цели политика по "возрождению китайской нации".

В ходе переговоров за закрытыми дверями лидер КНР призвал Трампа "выступить против" независимости Тайваня, сообщило китайское государственное агентство Xinhua.

"США уже долгое время намеренно сохраняют неоднозначность относительно своей позиции относительно суверенитета Тайваня, в то же время в соответствии с законом об отношениях с Тайванем Вашингтон обязан продавать острову вооружение для самообороны.

Ранее Китай предупреждал, что поддержка независимости Тайваня может привести к военному конфликту", – напоминает телеканал CNN.

Все спикеры сошлись во мнении, что настоящей проверкой глубины американо-китайских договоренностей и реального состояния глобальных геополитических раскладов станет предстоящий в декабре саммит G20.

Там лидерам ведущих стран придется перейти от демонстративных действий и пышных церемоний к конкретным шагам. Для США, Китая и Европы эта встреча будет главной площадкой, где определится, смогут ли они найти компромиссы по ключевым глобальным вызовам — от мировой экономической стабильности до прекращения войны в Украине и сдерживания военно-промышленного сотрудничества Пекина с Москвой.

Впрочем, изменить все расклады может участие во встрече в Майами Владимира Путина и предшествующие этому российско-китайские контакты.