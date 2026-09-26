Там были больница, роддом и жилье для врача: история "замка" в центре Запорожья

Этому зданию больше 110 лет

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На перекрестке улиц Святого Николая и Покровской в Запорожье стоит двухэтажный кирпичный дом с башней, куполом и шпилем. Сто с лишним лет назад здесь бесплатно принимали роды, делали операции на глазах и выдавали беднякам бинты и лекарства. Сегодня здание пустует и разрушается, хотя когда-то был одним из самых передовых медицинских учреждений региона.

"Телеграф" рассказывает историю больницы и родильного дома Бера.

Генрих Бер родился в 1862 году в немецкой колонии Цюрихталь в Таврической губернии. Он окончил Симферопольскую гимназию, затем медицинский факультет Харьковского университета, получил звание уездного врача и даже успел пройти стажировку в Лейпциге. Первые годы практики прошли в Крыму, а к началу XX века врач перебрался в Александровск.

Генрих Бер. Фото: Memoryon

Поначалу Бер арендовал помещения на пересечении улиц Базарной и Святого Николая. Там открыл больницу с офтальмологическим, хирургическим и гинекологическим отделениями. Дело пошло, и врач решил построить собственное здание.

Деньги на стройку дал Харьковский земельный банк — под залог самого здания. К 1912 году здание было готово, а вскоре его расширили за счет соседнего двухэтажного дома Г. Келлера.

Больница Бера. Фото: zprz.city

Больница представляла собой двухэтажное П-образное здание с полуподвалом в тыльной части в стиле северного модерна. Кирпичная кладка велась по готической системе и осталась неоштукатуренной, цоколь облицевали гранитом с колотой поверхностью. Углы фасада венчала закругленная башня с конусообразным куполом и небольшим шпилем. Благодаря этой детали здание стало похожим на маленький замок.

Внутри планировка была коридорной. В здании также размещался жилой блок для семьи врача.

Фото: Wikipedia/Anatoliy Anatolich

Первое время в больнице лечили в основном хирургических и глазных пациентов, среди которых были и жители соседней меннонитской колонии Шенвизе. Родильное отделение с самым современным по тем временам оборудованием появился в 1913 году.

Учреждение было частным, но для рожениц резервировали до пяти бесплатных мест, а услуги включали не только сами роды, но и уход, постельное белье, перевязочный материал и лекарства, если они требовались. Все эти расходы городская казна компенсировала Беру.

С началом Первой мировой войны больница Бера фактически превратилась в госпиталь для раненых воинов.

В 1918 году Бер был вынужден продать свой участок. Когда началась Гражданская война, состоятельные братья Бера эмигрировали и звали его с собой, но он отказался.

После установления советской власти Бер вернулся в Крым. На полуострове тогда свирепствовал туберкулез. Врач боролся с эпидемией вместе с коллегами, заразился сам и скоропостижно умер.

После революции больница Бера продолжила работу. В советские годы здесь работал патологический корпус комплекса роддома №1, где рожали несколько поколений запорожанок.

К началу 2000-х дом перестал использоваться как медицинское учреждение и перешел в ведение Запорожского государственного медико-фармацевтического университета. В 2021 году здание передали в государственную собственность. Университет заявлял о намерении реставрировать здание. Пока дом с башней и шпилем стоит пустым — здание внесено в перечень памятников архитектуры местного значения.