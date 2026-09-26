Россияне хвалятся новым ударом по дата-центру. Способны ли они "положить" интернет в Украине

Это уже не первая атака на дата-центры в столице за последние дни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россияне хвастаются, что поразили инфраструктуру дата-центра Cosmonova в Киеве, расположенную в бизнес-центре "Протасов". Компания подтвердила прилет и повреждение оборудования.

Минобороны РФ заявило, что их армия нанесла удары по центру обработки данных "Космонова" в Киеве. Они оправдали это тем, что он якобы "обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ".

В Cosmonova проинформировали, что из-за повторной вражеской атаки возникли проблемы в работе сервисов. Повреждена опорная сеть. К счастью, работники не пострадали.

Интернет-провайдер "Коло.ТВ" сообщил, что в течение утра 26 сентября было три попадания. Специалисты занимаются развертыванием резервов и изменением маршрутов.

Для справки: Дата-центр (или центр обработки данных) – это здание с мощными компьютерами (серверами), работающими 24/7. Он предназначен для надежной сохранности, обработки и передачи огромных объемов информации, обеспечивая бесперебойную работу сайтов, приложений, игр и сетевых сервисов.

Сможет ли РФ "положить" интернет в Украине

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский заявил, что полное уничтожение украинской интернет-инфраструктуры обычными атаками России почти нереально. Удары могут замедлить сеть или вывести из строя отдельные части, но полностью лишить страну связи таким образом невозможно.

"Интернет так построен, что можно причинить вред, что-то замедлить, что-то будет плохо работать. Но так, чтобы совсем оставить без связи — я не думаю, что это возможно", — подчеркнул Ольшанский, добавив, что для уничтожения интернета в Украине России пришлось бы использовать атомную бомбу.

Народный депутат Александр Федиенко в комментарии "Телеграфу" по поводу попыток РФ ударами по дата-центрам лишить украинцев интернета, пояснил, что исключать проблемы с доступом к отдельным сервисам нельзя. Но в то же время следует понимать, что Украина является одной из стран мира, имеющих наиболее разветвленную интернет сеть.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи. Но за счет того, что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере, в Украине, точно все будет нормально", — отметил он.

При этом в случае повреждения дата-центров некоторые онлайн-сервисы могут быть временно недоступны. Однако о полном исчезновении интернета в стране речь не идет, подчеркнул Федиенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве Россия повредила популярный ТРЦ. Что известно о Lavina Mall и работает ли после атаки.