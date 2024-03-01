Звезда "Довбуша" Гнатковский получил "Золотой лифон": что это значит (фото)

Алексей Гнатковский впервые получил это звание

Историческая лента Санина "Довбуш", рассказывающая о жизни одного из самых известных карпатских опрышков, получила незаурядную популярность среди украинских киноманов. Главную роль в фильме сыграл 38-летний актер Алексей Гнатковский.

Недавно Алексея признали самым сексуальным украинским художником, по версии "Золотого лифона". На странице премии в Facebook написали, что артиста назвали "хозяином сердец и влажных простыней, пленившим души".

Гнатковский — мастер перевоплощения

"Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе. И хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза – отдельный мир, безграничны до безумия. Голос – бархатный. Харизма – нужного размера. Ой, правильно ли – масштаба», – с юмором написали о победителе.

Алексей – эталон сексуальности

Авторы премии подчеркнули, что актерское мастерство Гнатковского впечатляет. Имповизация, смекалка и чувство юмора – все это об Алексее.

Они добавили, что долго думали, стоит ли вручать эту награду в этом году. "Но после просмотра фильма "Довбуш" мы уже думали, зачем вообще "Золотой лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский. И из-за этого вдохновения запустили голосование. И наши симпатии нашли отзыв в сердцах всех – с огромным отрывом", – написали организаторы.

Победителя "Золотого лифона" выбирали украинцы путем голосования. Актеру пожелали новых удачных ролей, "потому что весь мир – театр".

Добавим, что предыдущая премия называлась "Кевларовый лифон". Ее в прошлом году получил Артем Полежака.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский фильм о Мариуполе номинирован на "Оскар". Фильм создан украинским военным корреспондентом и режиссером Мстиславом Черновым.