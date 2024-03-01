Зірка "Довбуша" Гнатковський отримав "Золотий ліфон": що це означає (фото)

Олексій Гнатковський вперше отримав це звання

Історична стрічка Олеся Саніна "Довбуш", що розповідає про життя одного з найвідоміших карпатських опришків, здобула неабияку популярність серед українських кіноманів. Головну роль у фільмі зіграв 38-річний актор Олексій Гнатковський.

Нещодавно Олексія визнали найсексуальнішим українським митцем, за версією "Золотого ліфона". На сторінці премії в Facebook написали, що артиста назвали "ґаздою сердець та вологих простирадл, що полонив душі".

Гнатковський - майстер перевтілення

"Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Він нам імпонує у гніві. Коли злиться на російськомовних, коли свариться на глядачів, які не вимикають телефон чи базікають під час вистави. Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі. Очі – окремий світ, безмежні до шаленства. Голос – оксамитовий. Харизма – належного розміру. Ой, чи правильно – масштабу", – з гумором написали про переможця.

Олексій - еталон сексуальності

Автори премії наголосили, що акторська майстерність Гнатковського вражає. Імповізація, кмітливість, та почуття гумору – все це про Олексія.

Вони додали, що довго думали, чи варто цього річ вручати цю нагороду. "Але після перегляду фільму "Довбуш" ми вже думали, навіщо взагалі "Золотий Ліфон", якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський. І з цього натхнення таки запустили голосування. І наші симпатії знайшли відгук у серцях усіх – з величезним відривом", – написали організатори.

Переможця "Золотого ліфона" обирали українці шляхом голосування. Акторові побажали нових вдалих ролей, "бо весь світ – театр".

Додамо, що попередня премія мала назву "Кевларовий ліфон". Її минуло річ отримав Артем Полежака.

Раніше "Телеграф" писав, що український фільм про Маріуполь номіновано на "Оскар". Фільм створений українським воєнним кореспондентом та режисером Мстиславом Черновим.