Умер телеоператор Юрий Бордаков, создавший кинотрилогию "Чернобыль" (фото)

Настоящим вдохновением для Юрия была работа на студии "Укртелефильм"

Недавно мы сообщали, что известный голливудский актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе со своими дочерьми. А сегодня будут прощаться с кинооператором Юрием Бордаковым, жизнь которого унесла тяжелая болезнь.

Он скончался в 77-летнем возрасте. Эту печальную новость сообщил Национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ).

Юрий Бордаков родом из Ужгорода, длительное время он работал на украинском телевидении, а настоящим вдохновением для него была работа на студии "Укртелефильм". Продюсер Валерия Иваненко на странице в Facebook написала, как познакомилась и работала с мастером.

Женщина подчеркнула, что познакомилась с ним во время подготовки съемочной группы для работы в NASA.

"Были десятки километров путей, которыми мы ехали в различные космические центры, чтобы снять еще одно историческое событие — подготовку к полету и старт с мыса Канаверал шаттла "Колумбия" с миссией STS-87 на борту, участие в которой принимал и первый космонавт Независимой Украины. Всегда собранный, надежный, очаровательный, очень толерантный и неутомимый в работе человек — таким был Юрий Викторович Бордаков", — вспомнила продюсерка и показала фото, которое побывало в космосе. По ее словам, эта фотография очень понравилась Бордакову.

Архивное фото Валерии Иваненко

"Это фото было отправлено на орбиту вместе с другими подарками Леониду ко Дню Благодарения. А Леонид, в свою очередь, снял его повисшим в невесомости на фоне иллюминатора", — рассказала Иваненко.

В 1986 году Юрий получил звание заслуженного деятеля искусств УССР. За участие в создании кинотрилогии "Чернобыль: два цвета времени" студии "Укртелефильм" Бордакова отметили Государственной премией им. Т. Шевченко. Имел и другие награды.

Сегодня, 8 марта, в Киеве будут прощаться с Юрием Бордаковым. Его похоронят на Байковом кладбище.

Ранее "Телеграф" писал, что скончался народный артист Украины Виталий Белоножко. Это стало ударом для многих украинцев, выросших на его песнях.