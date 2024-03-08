Помер телеоператор Юрій Бордаков, який створив кінотрилогію "Чорнобиль" (фото)

Справжнім натхненням для Юрія була робота на студії "Укртелефільм"

Важка хвороба забрала життя кінооператора Юрія Бордакова. Він помер у 77-річному віці, сумну новину повідомила Національна спілка кінематографістів України (НСКУ).

Юрій Бордаков, який родом з Ужгорода, тривалий час працював на українському телебаченні, а справжнім натхненням для нього була робота на студії "Укртелефільм". Продюсерка Валерія Іваненко на сторінці у Facebook написала, як познайомилася та працювала з майстром.

Жінка наголосила, що познайомилася з ним під час підготовки знімальної групи до роботи в NASA.

"Були десятки кілометрів шляхів, якими ми їхали до різних космічних центрів, щоб зафільмувати ще одну історичну подію — підготовку до польоту та старт з мису Канаверал шатла "Колумбія" з місією STS-87 на борту, участь в якій приймав і перший космонавт Незалежної України. Завжди зібрана, надійна, чарівна, дуже толерантна та невтомна в роботі людина — таким був Юрій Вікторович Бордаков", — пригадала продюсерка та показала фото, яке побувало у космосі. За її словами, ця світлина дуже сподобалась Бордакову.

Архівне фото Валерії Іваненко

"Це фото було відправлено на орбіту разом з іншими подарунками Леоніду до Дня Подяки. А Леонід, в свою чергу, відзняв його завислим в невагомості на фоні ілюмінатора космічного човника", — розповіла Іваненко.

Додамо, що у 1986 році Юрій отримав звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. За участь у створенні кінотрилогії "Чорнобиль: Два кольори часу" студії "Укртелефільм" Бордакова відзначили Державною премією ім. Т. Шевченка. Мав і інші нагороди.

Сьогодні, 8 березня, у Києві прощатимуться з Юрієм Бордаковим. Його поховають на Берковецькому кладовищі.

Раніше "Телеграф" писав, що помер народний артист України Віталій Білоножко. Це стало ударом для багатьох українців, які виросли на його піснях.