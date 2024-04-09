На войне погиб популярный украинский актер Андрей Доманский

Актер защищал Украину с первых дней войны

На фронте погиб известный актер Житомирского академического украинского музыкально драматичного театра им. Ивана Кочерги Андрей Доманский, ушедший защищать Родину как доброволец. В театре актер проработал более 25 лет.

Об этом сообщили на странице Facebook Житомирского театра им. И. Кочерги. Андрей сыграл около 40 ролей в представлениях.

Андрей пошел воевать еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. К сожалению, его жизнь оборвалась.

"Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером", — отметили на странице театра.

Андрей вернется в родной театр на щите 10 апреля. Прощание состоится в фойе в 12:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на войне погиб Владимир Фединчук — актер Ровенского театра. Ему было всего 31.