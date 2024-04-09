На війні загинув популярний український актор Андрій Доманський

Актор захищав Україні з перших днів війни

На фронті загинув відомий актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги Андрій Доманський, який пішов захищати Батьківщину як доброволець. У театрі актор пропрацював понад 25 років.

Про це повідомили на сторінці Facebook Житомирського театру ім. І. Кочерги. Андрій зіграв близько 40 ролей у виставах.

Андрій пішов воювати ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, його життя обірвалося.

"Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером", — зазначили на сторінці театру.

Андрій повернеться у рідний театр на щиті 10 квітня. Прощання відбудеться у фоє, о 12:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на війні загинув Володимир Федінчук — актор Рівненського театру. Йому було лише 31.