Российский след "растворился"? Госспецсвязи удивила объяснением относительно вражеского софта

"1С" на 1МІС: с закупкой госпредприятием подсанкционной программы произошла интересная трансформация.

Государственная служба специальной связи и защиты информации отреагировала на запрос "Телеграфа" относительно закупки подчиненным ей Госпредприятием спецсвязи запрещенной для использования в государственных учреждениях российской программы "1С". Оказывается, все дело было в "технической ошибке" в названии предмета закупки. Но к такой трактовке ситуации есть существенные вопросы.

Напомним, в материале "Телеграфа" "Российская "1С" и Государственное предприятие спецсвязи – дружба навеки: почему враждебный софт до сих пор непобедим в Украине" рассказывается о том, что несмотря на действующие санкции и существующий запрет на закупку "1С" государственными предприятиями и учреждениями значительное их количество до сих пор пользуется этим программным продуктом и даже проводит соответствующие тендеры.

Среди таких учреждений оказалось и Государственное предприятие специальной связи (ГПСС), входящее в структуру Государственной службы специальной связи и защиты информации, которая как раз и призвана бороться с рисками от использования российского ПО. Соответствующий тендер на портале Prozorro обнаружили расследователи "Телеграфа". Поэтому для прояснения ситуации редакция направила запрос непосредственно в Госспецсвязь.

Сначала в Госспецсвязи нам пообещали оперативный ответ, но через неделю пришло письмо, что запрос находится на рассмотрении и ответ предоставят "в порядке и в сроки, определенные Законом Украины "Об информации". Почти через месяц Госспецсвязи таки прислала ответ, из которого становится понятно, что, похоже, все это время в службе вместе с подчиненным ГПСС исправляли неверно проданную информацию о предмете закупок в системе Prozorro.

"При размещении информации в электронной системе публичных закупок "Prozorro" предприятием была допущена техническая ошибка относительно использования названия подсанкционного программного продукта. В настоящее время ошибка в названии закупки исправлена, а закупленные предприятием услуги не нарушают действующее законодательство Украины, поэтому оснований для принятия мер к должностным лицам предприятия нет", — сообщили в Госспецсвязи.

В Госцпецсвязи считают закупку запрещенной "1С" технической ошибкой

Действительно, сейчас в информации о тендере на сайте Prozorro хотя и сохранилось название с "1С" в заглавии, но появилось уточнение:

"При размещении на сайте zakupivli pro закупки допущена техническая/механическая ошибка в Конкретном названии предмета закупки (Идентификатор закупки: UA-2024-07-19-007142-a).

Ошибочное название: "Обновление и обслуживание программы 1С (ГПСС, Киев)"

Верное название: "Обновление и обслуживание программы, 1 МИС (ГПСС, Киев)".

Как "1С" превратилось в 1 МИС

Понятно, что все могут ошибаться. Но вот что любопытно.

Во-первых, само исправление как-то не слишком внушает доверие даже с лингвистической точки зрения, ведь формулировка выглядит совершенно незавершенной. Правда, ну что это за название тендера – "Обновление и обслуживание программы, 1 МИС"? Обслуживание какой такой абстрактной программы решили заказать на 1 месяц, почему без названия (или 1МИС — это все-таки название какого-нибудь ПО, тогда почему через запятую)?

Во-вторых, сейчас на странице этой закупки на Prozorro почему-то нет договора об упомянутых услугах (интересно, почему), который обычно всегда доступен для анализа. Есть только " Отчет о договоре о закупки, заключенном без использования электронной системы закупок". В котором, впрочем, по-прежнему черным по белому фигурирует: "Обновление и обслуживание программы 1С (ГПСС, Киев)".

След "1С" остался в документации закупки госпредприятия

То есть, "ошибка", оказывается, была все-таки не просто в "названии предмета закупки" на Prozorro, а в сути самой процедуры, раз перекочевала в этот документ.

В-третьих, если посмотреть на компанию, с которой Государственное предприятие спецсвязи заключило договор – ООО "Эккаунт Сервис" – то окажется, что эта фирма занимается практически исключительно продуктом BAS (который, напомним, является клоном 1С и также находится под санкциями).

А теперь интересный момент: на странице закупки на сайте Prozorro указано, что Государственное предприятие специальной связи оплатило компании "Эккаунт Сервис" " Доступ к онлайн-сервисам ПРОФ и обновление программной продукции — 1 месяц."

Так что же все-таки закупило ГП Спецсвязи? Скриншот страницы Prozorro

Открываем сайт "Эккаунт Сервис", чтобы посмотреть, что же включает в себя сервисный пакет ПРОФ и узнаем, что, оказывается, это — "основной вид сопровождения пользователей программ BAS Бухгалтерия и UA-Бюджет".

Скриншот сайта компании, у которой ГП Спецсвязи закупало пакет ПРОФ

Для понимания и продукты BAS, и "UA-Бюджет" находятся в санкционном списке СНБО, утвержденном соответствующим указом президента Украины.

Список подсанкционного ПО, утвержденный решением СНБО

Короче говоря, к этой, как бы, "ошибке", куча вопросов. Прежде всего, не решили ли в Госспецсвязи просто "замять" это дело, списав более серьезный прокол (закупку подсанкционного ПО) на некритическую "техническую ошибку". Еще один вопрос — не станет ли вдруг эта история этаким "ноу хау" для других госпредприятий и учреждений.

Не факт, что мы в ближайшее время не встретим на Prozorro новые исправленные сообщения типа " Сопровождение комп. программы, 1МИС, Бухгалтерия " от "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", или "установка программы, 1МИС, на персональном компьютере компьютере " от Исполнительного комитета Юрьевского поселкового совета.

Кстати, на вопрос нашего запроса – какие риски от установки подсанкционного программного продукта с российскими корнями для украинских государственных предприятий – Госспецсвязи нам так и не ответило. Оказалось, что эти вопросы "не входят в компетенцию Администрации Госспецсвязи". Интересно, а в чью тогда входят?