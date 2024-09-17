Російський слід "розчинився"? Держспецзв'язку здивувала поясненням щодо ворожого софту

"1С" на 1МІС: із закупівлею держпідприємством підсанкційної програми відбулася цікава трансформація.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відреагувала на запит "Телеграфу" щодо закупівлі підпорядкованим їй Держпідприємством спецзв’язку забороненої для використання в державних установах російської програми "1С". Виявляється, вся справа була в "технічній помилці" в назві предмету закупівлі. Але до такої трактовки ситуації є суттєві питання.

Нагадаємо, у матеріалі "Телеграфу" "Російська "1С" і Державне підприємство спецзв’язку – дружба навіки: чому ворожий софт досі непереможний в Україні" йдеться про те, що попри діючі санкції та існуючу заборону на закупівлю "1С" державними підприємствами і установами значна їх кількість досі користується цим ворожим програмним продуктом і навіть проводить відповідні тендери.

Серед таких установ виявилося і Державне підприємство спеціального зв’язку (ДПСЗ), яке входить в структуру Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, що якраз і покликана боротися з ризиками від використання російського ПЗ. Відповідний тендер на порталі Prozorro виявили розслідувачі "Телеграфу". Тому для прояснення ситуації редакція надіслала запит власне до Держспецзв’язку.

Спершу У Держспецзв'язку нам пообіцяли оперативну відповідь, але за тиждень прийшов лист, що запит перебуває на розгляді і відповідь нададуть "в порядку та термін, визначені Законом України "Про інформацію". Майже через місяць Держспецзв’язку таки надіслала відповідь, з якої стає зрозуміло, що, схоже, увесь цей час у службі разом з підпорядкованим ДПСЗ виправляли невірно подану інформацію щодо предмету закупівель в системі "Prozorro".

"При розміщенні інформації в електронній системі публічних закупівель "Prozorro" підприємством було допущено технічну помилку щодо використання назви підсанкційного програмного продукту. Наразі помилку у назві закупівлі виправлено, а закуплені підприємством послуги не порушують чинного законодавства України, тому підстав для вжиття заходів до посадових осіб підприємства немає", — повідомили у Держспецзв’язку.

У Держцпецзв'язку вважають закупівлю забороненої "1С" технічною помилкою

Справді, зараз в інформації про тендер на сайті Prozorro хоча і збереглася назва з "1С" в заголовку, але з’явилося уточнення:

"При розміщенні на сайті zakupivli pro закупівлі допущено технічну / механічну помилку у Конкретній назві предмета закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-19-007142-a).

Помилкова назва: "Оновлення та обслуговування програми 1С (ДПСЗ, Київ)"

Вірна назва: "Оновлення та обслуговування програми, 1 МІС (ДПСЗ, Київ)".

Як "1С" перетворилося на 1 МІС

Зрозуміло, що всі можуть помилятися. Та от що цікаво.

По-перше, саме виправлення якось не надто викликає довіру навіть з лінгвістичної точки зору, адже формулювання виглядає абсолютно незавершеним. Справді, ну що це за назва тендеру — "Оновлення та обслуговування програми, 1 МІС"? Обслуговування якої такої абстрактної програми вирішили замовити на 1 місяць, чому без назви (чи 1МІС — це все-таки назва якогось ПЗ, тоді чому через кому)?

По-друге, наразі на сторінці цієї закупівлі на Prozorro чомусь немає договору про згадані послуги (цікаво, чому), який зазвичай завжди доступний для аналізу. Є лише "Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель". У якому, втім, досі чорним по білому фігурує: "Оновлення та обслуговування програми 1С (ДПСЗ, Київ)".

Слід "1С" залишився у документації закупівлі держпідприємства

Тобто, "помилка", виявляється, була все-таки не просто в "назві предмету закупівлі" на Prozorro, а у суті самої процедури, раз перекочувала у цей документ.

По-третє, якщо подивитися на компанію, з якою Державне підприємство спецзв’язку уклало договір — ТОВ "Еккаунт Сервіс" — то виявиться, що ця фірма займається практично виключно продуктом BAS (який, нагадаємо, є клоном 1С і також під санкціями).

А тепер цікавий момент: на сторінці закупівлі на сайті Prozorro вказано, що Державне підприємство спеціального зв'язку оплатило компанії "Еккаунт Сервіс" "Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ та оновлення програмної продукції – 1 місяць."

Так що ж, все-таки, закупило ДП Спецзв'язку? Скріншот сторінки Prozorro

Відкриваємо сайт "Еккаунт Сервіс", аби подивитися, що ж включає сервісний пакет ПРОФ і дізнаємося, що, виявляється, це — "основний вид супроводу користувачів програм BAS Бухгалтерія і UA-Бюджет".

Скріншот сайту компанії, у якої ДП Спецзв'язку закуповувало пакет ПРОФ

Для розуміння, і продукти BAS, і "UA-Бюджет" перебувають у санкційному списку СНБО, затвердженому відповідним указом президента України.

Перелік підсанкційного ПЗ, затверджений рішенням СНБО

Коротше кажучи, до цієї, начебто, "помилки", купа питань. Передовсім — чи не вирішили у Держспецзв’язку просто "зам’яти" цю справу, списавши більш серйозний прокол (закупівлю підсанкційного ПЗ) на некритичну "технічну помилку". Ще одне питання — чи не стане раптом ця історія таким собі "ноу хау" для інших держпідприємств та установ.

Не факт, що ми найближчим часом не зустрінемо на Prozorro нові виправлені повідомлення на кшталт "Супровід комп. програми, 1МІС, Бухгалтерія" від КЗ ОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", або "установлення програми, 1МІС, на персональному комп'ютері" від Виконавчий комітет Юр’ївської селищної ради.

До речі, на питання нашого запиту – які ризики від встановлення підсанкційного програмного продукту з російським корінням для українських державних підприємств – Держспецзв’язку нам так і не відповіло. Виявилося, що ці питання "не належать до компетенції Адміністрації Держспецзв’язку". Цікаво, а до чиєї ж тоді належать?