Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о последствиях для мира, если США отречется от своего глобального статуса

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что отказ США от военной поддержки Украины позволит Китаю усилить пропаганду по теме ненадежности США как партнера.

"Если России удастся оккупировать большую часть территории Украины, это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, и тогда Китай, наблюдая, как деградирует американская система принятия решений, может воспринять эту слабость как успех российской стратегии захвата чужих территорий и пример для подражания и нападения на остров".

Конечно, Украина Тайваню безразлична. Им важен прецедент: действительно ли США примет решение отказаться от ранее обещанной поддержки, предоставленных в той или иной степени гарантий по противостоянию Китая (ибо, очевидно, Россию уже как минимум на Востоке воспринимают именно как сателлит КНР и "пробный камень" в глобальном соревновании с США за лидерство на планете).

Или Америка отрекается от собственного статуса супердержавы после века господства? Готова ли закрыться в собственных границах, собственных интересах и локальных проблемах? Отступит ли от ведущего звена стран мира где-нибудь на вторые-третьи роли? Или все же вернется к уверенному утверждению собственных интересов по всей планете?

До сих пор никакие внутренние и внешние проблемы, никакие избирательные кампании не подвергали сомнению глобальный статус США. Как ни парадоксально, но под сомнение этот статус поставила кампания Трампа "Make America great again".

В конце концов я об этом говорил давно: это не локальный конфликт, чтобы США могли его игнорировать. Это глобальный спор ядерных держав за лидерство и контроль над планетой.

"Компромиссная", назовем это так, позиция Америки (не только Белого дома, но и Конгресса в целом) уже спровоцировала вслед за нападением на Украину вспышку массы конфликтов не только на Ближнем Востоке. Стоит вспомнить хотя бы беспорядки прямо в "подбрюшье" США — посягательство Венесуэлы и друга Путина Мадуро, при поддержке России, на нефтеносную часть Гайаны, Эссекибо.

Поэтому позиция США в отношении посягательств России рассматривается как эталонная для всех государств, чей суверенитет в той или иной степени завязан на военную поддержку США. Не откажутся от Украины — не откажутся и от них. Дистанцируются от оккупации Украины — значит всем, кто рассчитывал до сих пор на американские гарантии, следует немедленно пересматривать планы и глобальные отношения.

А Япония тем временем начала строить бомбоубежища на южных своих островах (ближе к Тайваню) — "каждый японец сможет продержаться в таком укрытии 2 недели, там будет электричество, связь, вода".

Источник: личный канал у Telegram Алексея Голобуцкого.