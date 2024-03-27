Победить российскую пропаганду невозможно: Буданов рассказал, в чем проблема

Пропаганда не закончится никогда

Полностью победить российскую пропаганду невозможно, поскольку на эти цели страна-агрессор выделяет огромные суммы. К тому же помимо видимой ее части, есть и та, которая действует незаметно.

Как рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, к таковой относится российский культурный продукт, которые хоть и не направлен на цели пропаганды, но позволяет распространять российские нарративы. Его слова приводит Центр стратегических коммуникаций.

"Что бы мы с вами здесь ни делали, мы не сможем полностью разрушить линии российской пропаганды. Она все равно будет. У них достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира", — сказал он.

По его словам, это огромная машина с большим количеством медийного ресурса, который распространяет идеи не только из России, но и через ее агентов влияния в других странах мира.

При этом Буданов отметил, что элементы вражеской пропаганды можно увидеть и в российском искусстве. Даже в том, которое не связано с войной напрямую.

"А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент враждебной пропаганды", — сказал глава ГУР.

Как сообщалось ранее, Буданов рассказал действительно ли популярный мессенджер Telegram представляет угрозу для национальной безопасности и как его может использовать Украина.