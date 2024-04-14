Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Завгородний объяснил, почему Запад не помогает Украине сбивать российские ракеты

По поводу стонов, почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет.

Ну, да, чтобы обеспечить такую ситуацию в 2024 году, Израиль и его жители тяжело пахали, еще с 50-х годов прошлого века.

Даже пришлось повоевать с солдатами тогда еще Британской империи, под мандатом которой находилась современная территория Израиля, потому что никто особо не желал создания государства Израиль.

Пришлось пережить карточную систему, бесплатный тяжелый труд в кибуцах, потому что почти весь свободный ресурс уходил в собственную оборонку. В результате, по состоянию на 73 год, страна, размером с Киевскую область и населением 3 млн, уже производила свои самолеты, модернизировала танки и многое другое.

Пришлось даже в 67 году потопить американский корабль связи в Средиземном море, чтобы не успели сообщить в США, что Израиль, несмотря на запрет со стороны США, начал Шестидневную войну. Тогда погибли 40 американцев.

Тогда, кстати, долбили, в том числе, по Иордании, которая в 48 году оккупировала Западный берег реки. После чего Иордания поняла, что лучше дружить. И теперь позволяет самолетам США и Британии летать в своем пространстве, чтобы защитить Израиль.

Израиль системно работал и работает, чтобы входить в ВПК США. Теперь там большая взаимозависимость. Поэтому выгоднее Израиль поддерживать, несмотря на левацкие настроения в США.

Деньги инвестировали в науку, военные разработки. А не разрушали высшее техническое образование, как это сейчас делает диверсант Министр Образования Оксен Лисовой, по разным данным закрывший факультет ракетостроения в Днепре. Нет инженеров – нет защиты государства. На кого трудится этот министр?

Израилю помогают, потому что он себе помогает. Давно. Системно. И инвестиции в Израиль идут в первую очередь потому, что он может защитить эти же инвестиции. Кстати, первые крупные инвестиции пошли в Израиль только после войны в 73 году, когда он доказал, что может гарантировать их.

Поэтому только собственный ВПК, только собственное оружие может обеспечить такую же поддержку со стороны союзников.

Для этого нужно сократить ненужные расходы, ограничить ненужный импорт, чтобы не вывозить за границу валюту (например, завоз элитных авто в страну и т.п.), сократить кучу чиновничьего хлама, обложить налогами паразитов финансистов и банкирчиков, которые не хотят финансировать ВПК, паразитов агробаронов, которые вывозят сырье за границу и не развивают промышленность.

Весь собранный ресурс для расширения государственного заказа для частного ВПК.

Тогда нам все помогут. Ибо сильным всегда помогают. А так, конечно, будут скорее подталкивать к "миру" с Россией.

Источник: пост Завгороднего в Facebook.