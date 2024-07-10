Журналист Леонид Швец специально для "Телеграфа" проанализировал способности Байдена эфективно управлять США и мировыми процессами

Как известно, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в недавнем интервью, отвечая на один из самых острых вопросов текущего момента, заявил, что снимется с предвыборной гонки только в том случае, если Всемогущий Господь сойдет с неба и велит ему это сделать. "Всемогущий Господь не сойдет", — пообещал при этом американский лидер. Поражает даже не столько уверенность престарелого президента в своих силах, сколько тесные рабочие отношения с Господом и знание Его планов. Но, в самом деле, кому еще быть в курсе божественного замысла, как не лидеру главной глобальной мощи, де-факто Его наместнику на земле, воплощающему верховную волю, "решателю".

Недаром политиков высшего уровня называют небожителями: они, считается, обитают на недостижимой и непостижимой высоте, обладают тайными знаниями, орудуют скрытыми рычагами. А самые важные рычаги известно где – в Вашингтоне. Однако 27 июня во время дебатов Байдена с Трампом случился наглядный сеанс разоблачения. Чтобы понять, что происходит, не нужно обладать минимальным знанием о мире политики, достаточно иметь сильно возрастных родственников, чтобы с полным правом судить о психофизической готовности нынешнего главы Белого дома к следующему сроку.

То, что последовало дальше, поражает не меньше: дедушка Джо категорически отказывается признавать очевидное-неприятное. И само это отрицание дополнительно характеризует его кондиции, способность к анализу реальности и принятию решений. Решалка у "решателя" сбоит. Об особом упрямстве глубоких стариков всем тоже известно не понаслышке.

И не было бы в этом большой беды, если бы речь шла о руководстве какой-то страны, которая не особо влияет на что-то в мире, хотя тоже народ, конечно, жалко. Но когда определяется лидер мирового лидера, а на это место претендуют, с одной стороны, человек не первой ветхости, неспособный отдаваться работе 24/7 и поражать энергией в редкие рабочие минуты, а с другой – патологический лжец, плут и нарцисс, с кучей уголовных дел, да и с минимальной возрастной дистанцией от конкурента, становится сильно не по себе. Любой, кто хоть раз проходил собеседование при приеме на работу, способен оценить, насколько низко расположена планка требований к претендентам на должность, от которой зависят судьбы миллионов людей.

И все это происходит, как назло, в переломный исторический момент, когда прежние механизмы поддержания глобальной стабильности, те самые, в которых ведущую роль играет Америка, утратили эффективность; когда международному порядку бросают вызов не только ядерные диктаторы Путин и Ким Чен Ын, но и примитивное племя хуситов, безнаказанно перекрывшее важнейшую морскую артерию; когда иранские прокси казнят израильских младенцев в микроволновках; когда распухший за десятилетия беспримерного роста Китай все никак не решит, он среди красивых или среди умных. Планету потряхивает от того, что происходит, и еще больше от того, что может произойти.

Американцы нередко используют выражение "самый взрослый человек в комнате", когда речь идет о поиске того, кто готов принимать сложные решения и нести за них ответственность в обстановке всеобщего хаоса и взаимных обвинений. Вот сейчас такая ситуация: старые есть, взрослых нету. Причем требования к взрослости в этих условиях предельно повышенные: требуется не успокоить публику и заверить в безопасности, а, наоборот, разъяснить ей риски, приготовить к худшему и мобилизовать на сопротивление. Пока старые кони уверяют всех, что борозду не испортят, требуются скакуны совсем другого темперамента, решительности и, скорей, способные к преодолению сложных барьеров, чем к рутинной вспашке.

Обстоятельства очень напоминают предвоенные, когда российские войска стояли у границ Украины, Вашингтон публиковал данные о запланированном вторжении, а Владимир Зеленский уверял, что страна в мае, как всегда, пожарит шашлыки, а на Новый год вместе с президентом посмеется над своими страхами. Понятно было стремление не допустить паники, но уверения в том, что страхи ложны, были ложны на 100%. Нынешние заявления Байдена, что он "тот парень, который остановил Путина" (уже!), или заявления Трампа, что он все прекратит за 24 часа, звучат не менее удручающе, чем шашлычные обещания молодого украинского президента, шедшего заключать мир, а нарвавшегося на страшную войну.

Красной линией – сейчас модно говорить о красных линиях – через все выступления западных лидеров проходит обещание не допустить эскалации, и это при том, что она непрерывно нарастает. Может, пора перейти к разговору о том, как западному блоку действовать в условиях растущей эскалации? Ну вот просто снять этот внутренний запрет, который не позволяет называть вещи своими именами и принимать решения в соответствии с реальной обстановкой и тенденциями ее развития. А тенденции опасные. Доминирующее стремление сохранить по возможности мир в прежнем виде ведет к его ускоренному развалу. Неспособность Запада адекватно отреагировать на вызовы воспринимается режимами-гопниками как свидетельство слабости, которая, в свою очередь, провоцирует новые смертельные выходки.

Украина ежедневно кровью платит за то, чтобы удерживать фокус внимания союзников и партнеров на главном: в мире распоясалось беспримесное зло, и не надо обманывать себя надеждой, что с ним можно договориться, как-то унять в приемлемых рамках и вернуться к комфортному чувству неуязвимости. Примадонна Пугачева отреагировала на ракетный удар по "Охматдету" словами: "Бог терпелив, но всему есть предел". На это можно ответить словами Байдена: "Всемогущий Господь не сойдет". Придется тяжело поработать, без иллюзий, но и без отчаяния, чтобы дети перестали умирать по прихоти закомплексованного чудовища. В форме вашингтонские небожители или нет, нам-то останавливаться все равно нельзя. Пусть подтягиваются.