Для достижения войны нам "необходима" помощь, а для мира этого недостаточно

Почему именно сейчас для Украины появилась историческое окно возможностей для ведения мирных переговоров?

Или состав уравнения мира.

Начну с любимого математического принципа "необходимо и достаточно".

Для продолжения войны нам "необходима" помощь наших стратегических союзников — США, ЕС и Британии.

А вот для достижения мира, их участия явно "недостаточно".

Возвращаясь к указанному выше математическому принципу, помощь для достижения мира со стороны западных стран — "необходима".

А что тогда следует отнести к категории "достаточно"?

Принцип "достаточно" для успеха мирных инициатив будет сформирован лишь при участии в мирном процессе ключевых стран Глобального Юга.

То есть для достижения мира в Украине "необходима" поддержка западных стран и "достаточно" участия стран Глобального Юга.

Каким могло бы быть уравнение мирного процесса.

Выскажу исключительно свою точку зрения.

На мой взгляд, таким уравнением может стать: 2+4 или 2+(2+2).

Первая двойка — это непосредственные участники войны: Украина и РФ.

Участники "в скобках" или (2+2):

- первая двойка — это ключевые участники Западного блока стран. В данном случае: ЕС и США.

- вторая двойка — это ключевые участники Глобального Юга. В нашем уравнении — это Китай и Индия.

То есть за столом переговоров: участники войны и по двое представителей двух антагонистических блоков современного Мира: Запада и Глобального Юга.

США и ЕС представляют два самых больших экономических и военных потенциала Запада.

А Индия и Китай представляют два ключевых участника Глобального Юга по параметрам экономики, населению и военному потенциалу. И по степени поддержки РФ в части амортизации западных санкций (что в контексте наших задач по достижению мира — немаловажно).

То есть, нашему министру иностранных дел нужно после Китая ехать в Индию.

Нет "вечного мира", как и нет "вечной войны". Именно поэтому, нам нужно достичь хотя бы мира в среднесрочной перспективе (15-20) лет.

А гарантии такого мира возможны лишь в том случае, ели их подпишут в Пекине и Дели.

В таком случае, у нас будут гарантии внешней поддержки со стороны США и ЕС и обязательства Китая и Индии оказывать давление на РФ в случае повторной попытки разморозки войны с ее стороны.

Почему важно сформулировать этот план именно сейчас?

Нужно использовать период междуцарствия в США. Президент Байден уже даже не "хромая утка" (так называют президента по истечению его второй каденции на финишных шести месяцах пребывания при власти).

Харрис заниматься вопросами мира также не будет, так как включается с запоздалого старта в очень сложную предвыборную гонку. Кроме того, геополитика для нее пока терра инкогнито.

У Трампа никакого плана никогда не было, нет и не будет.

Его риторика в точности повторяет все то, что он говорил во время первой предвыборной компании в 2016 году:

"Обама допустил оккупацию Крыма и войну на Донбассе; если бы я был при власти Россия никогда бы не напала; когда я стану президентом — мир будет достигнут в течение 48 часов; я поговорю с Путиным".

Но став президентом, Трамп так и не представил свой план мира. Правда он встретился с Путиным и договорился с ним, что на период его каденции военный конфликт будет "подморожен".

И война 2014-2015 действительно перешла в формат "военного конфликта низкой интенсивности".

Кстати, большим недостатком нашей дипломатии стало то, что в Хельсинки на встречу с Путиным Трамп поехал "без мирного плана" Украины.

Тоже самое Трамп говорит и сейчас.

Но если он станет президентом, то максимум, что он сделает, так это то, что в феврале-марте 2025 года "вспомнит об Украине" и посвятит нам 48 часов своего времени: встретится с Путиным в первом полугодии 2025-го года и договорится с ним о "заморозке" на период своей каденции.

А учитывая возраст Трампа, речь о ближайших четырех годах (если он, конечно, победит осенью).

Источник: пост Алексея Куща в Telegram