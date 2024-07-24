Украина готова к переговорам с Россией? Кулеба провел встречу с главой МИД Китая, о чем говорили

КНР продолжит помогать Украине гуманитарной помощью

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится в КНР, провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. На ней, в частности, была затронута тема переговоров с РФ.

Об этом сообщают китайские медиа, а также источники "Телеграфа". По данным китайских СМИ, во время переговоров Ван И отметил, что наши страны относятся друг к другу "с взаимным уважением и равенством и неуклонно развивают взаимовыгодное сотрудничество".

"Китай и Украина являются дружественными странами, их стратегическое партнерство было установлено более десяти лет назад", — отметил он.

Главы двух государств подчеркнули, что им следует рассматривать и планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе и продвигать китайско-украинские отношения и двустороннее сотрудничество.

"Мы должны следовать этому принципу, поддерживать общение и обмены, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, продвигать дружбу между людьми и способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-украинских отношений", — добавил он.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин, комментируя содержание встречи на брифинге, заявила, что Ван И передал Кулебе, что КНР продолжит помогать Украине гуманитарной помощью.

"Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь", — приводит слова Ван И официальный представитель ведомства.

Кроме того, Кулеба и Ван И обсудили возможность мирного урегулирования войны в Украине. Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добродетельно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается.

Представитель Китая, в свою очередь, заявил, что Поднебесная будет поддерживать все усилия, которые будут способствовать миру в Украине.

"Китай всегда был твердо привержен продвижению политического решения конфликта. Китай считает, что разрешение всех конфликтов должно в конечном итоге вернуться за стол переговоров; разрешение всех споров должно достигаться по политическим каналам. В последнее время и Украина, и Россия в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам. Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом процессе.", — отметил Ван И.

Также, передает "Телеграф", Кулеба заявил, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая. Он отметил, что российская агрессия повлияла на международную стабильность, что в свою очередь препятствует развитию торговли между Китаем и Европой.

"Украина также хочет идти по пути мира, восстановления и развития. Я убежден, что это те стратегические приоритеты, которые мы разделяем с вами. Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны означает новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому следует завершить войну против нашего государства, восстановить мир и ускорить восстановление Украины.

Кстати, российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, в том числе развитию торговли между Китаем и Европой", – сказал Кулеба в начале встречи.

Глава МИД Украины также напомнил, что Украина недавно начала переговоры о вступлении в Европейский Союз, и это решение, отметил Кулеба, необратимо как для Украины, так и для ЕС.

"Наша сегодняшняя встреча проходит в развитие контактов между Президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином. Сегодня мы проведем основательные и предметные переговоры о двусторонних отношениях, международной повестке дня и самое главное — о пути к миру. Убежден, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира важна", — резюмировал Кулеба.

Обе стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский открыто раскритиковал Пекин за помощь России в саботаже саммита мира в Швейцарии в прошлом месяце