От умиротворения Путина до усиления изоляции России: в финале имеем несколько сценариев окончания войны

Степан Гавриш о различных подходах и сценариях по завершению войны в Украине, которые предлагают американские политики и советники

Молодой сенатор Венс, которого Трамп номинировал своим вицепрезидентом, выдвинул очередную циничную и одновременно утопическую внешнеполитическую доктрину: прекратить участие в войне на стороне Украины и сосредоточиться на гонке вооружений с Китаем, "нападающим на Тайвань".

ОʼБрайан, Помпео и другие приближенные к Трампу бывшие его советники, остро критикуя Байдена за слабую политику поддержки Украины, предлагают противоречивое и конфликтное меню окончания войны в Украине.

От умиротворения Владимира Путина до предоставления достаточного количества оружия ВСУ, чтобы переломить ход военных действий, максимально усилив изоляцию России.

Итак, в финале есть несколько сценариев развития событий.

Реинкарнация в Байдене Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Но не Трумэна, который дал приказ сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. У него есть время как минимум до 5 ноября, когда будет избран новый президент, хотя он вступает в должность в полдень 20 января следующего года. Согласно 20-й поправке к Конституции США.

Никаких знаков о готовности президента Байдена усилить давление на Россию, резко нарастить военную помощь Украине хотя бы в пределах 61 млрд. пакета, ускорить поставки ракет ATACMS, F-16 и передового оружия для них, 155 мм высокоточных артснарядов, других ракет, планирующих бомб, бронетехники не наблюдается. Несмотря на его "развязанные руки".

Даже решение наносить американским оружием удары по аэродромам и военным объектам России, с которых взлетают самолеты с КАБами и запускаются ракеты по гражданским объектам в Украине, он принять не может. Возможно, некоторые переговорные позиции между Вашингтоном и Москвой приблизились к платформе, на которой можно проводить переговоры с уступками с обеих сторон.

К примеру, Крым российский, но демилитаризованный, с переговорным процессом на десятки лет. Донбасс, успешно захватываемый Путиным, превращается в две квазигосударственные автономии, независимые от России и Украины. Как Сектор Газа. На что Иерусалим категорически не дает согласия. Некий донбасский люд имеет равное право на самоопределение, как и палестинский.

Запорожская и Херсонская области могут быть возвращены Украине при условии ее отказа от вступления в НАТО и внесении изменений в Конституцию о нейтральности. Путин рукопожатый и обновленный глобальный лидер. Право наказывать военных преступников получает Москва без международного трибунала. Репарации выплачивает Запад в обмен на возобновление торговли с Россией.

Дальше – слишком гротескно и по Оруэллу. Мир войдет в темные и непредсказуемые времена в пути к своему концу. Армия орков Моргота (Путина) станет мощнейшей силой на континенте. Но последствия войны будут ужасающими, потому что идея демократии перестанет быть ценностью.

Невозможно потребовать от Израиля согласиться на создание независимого государства палестинцев и одновременно заставлять украинцев уступить свои исконные обетованные территории.

Источник: сообщение в Telegram-канале Степана Гавриша