Від умиротворення Путіна до посилення ізоляції Росії: у фіналі маємо кілька сценаріїв закінчення війни

Степан Гавриш про різні підходи та сценарії щодо завершення війни в Україні, які пропонують американські політики та радники

Молодий сенатор Венс, якого Трамп номінував своїм віцепрезидентом, висунув чергову цинічну й одночасно утопічну зовнішньополітичну доктрину: припинити участь у війні на стороні України та зосередитися на гонці озброєнь з Китаєм, "який нападає на Тайвань".

ОʼБрайан, Помпео та інші наближені до Трампа колишні його радники, гостро критикуючи Байдена за слабку політику підтримки України, пропонують протирічне і конфліктне меню закінчення війни в Україні.

Від миротворення Владіміра Путіна до надання достатньої зброї ЗСУ, аби переломити хід воєнних дій, максимально посиливши ізоляцію Росії.

Отже, у фіналі маємо кілька сценаріїв розвитку подій.

Реінкарнація у Байдені Вудро Вільсона і Франкліна Рузвельта. Але не Трумена, який дав наказ скинути ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі. У нього є час, як мінімум, до 5 листопада, коли буде обраний новий президент, хоча він вступає на посаду опівдні 20 січня наступного року. Згідно з 20 поправкою до Конституції США.

Жодних знаків про готовність президента Байдена посилити тиск на Росію, різко наростити воєнну допомогу Україні хоча б у межах 61 млрд пакету, прискорити поставки ракет ATACMS, F-16 і передової зброї для них, 155 мм високоточних артснарядів, інших ракет, плануючих бомб, бронетехніки, не спостерігається. Попри його "розвʼязані руки".

Навіть рішення наносити американською зброєю удари по аеродромах і воєнних обʼєктах Росії, з яких злітають літаки з КАБами й запускаються ракети по цивільних обʼєктах в Україні, він прийняти не може. Можливо, що певні переговірні позиції між Вашингтоном і Москвою наблизились до платформи, на якій можливо проводити переговори з поступками з обох сторін.

Наприклад, Крим російський, але демілітаризований, із переговорним процесом на десятки років. Донбас, який успішно захоплює Путін, перетворюється на дві квазідержавні автономії, незалежні від Росії та України. Як Сектор Гази. На що Єрусалим категорично не дає згоди. Якийсь донбаський народ має рівне право на самовизначення як і палестинський.

Запорізька і Херсонська області можуть бути повернуті Україні при умові її відмови від вступу в НАТО і внесення змін до Конституції про нейтральність. Путін рукостискальний і поновлений глобальний лідер. Право карати воєнних злочинців отримує Москва без міжнародного трибуналу. Репарації виплачує Захід в обмін на відновлення торгівлі з Росією.

Дальше – надто гротескно і по Орвеллу. Світ увійде в темні й непередбачувані часи в дорозі до свого кінця. Армія орків Морґота (Путіна) стане наймогутнішою силою на континенті. Але наслідки війни будуть жахливими, тому що ідея демократії перестане бути цінністю.

Неможливо вимагати від Ізраїлю погодитись на створення незалежної держави палестинців і одночасно змушувати українців поступитися своїми ісконними обітованими територіями.

Джерело: допис в Telegram-каналі Степана Гавриша