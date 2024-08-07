Военный эксперт о важности информационной составляющей в современной войне и психологическом влиянии переноса боевых действий на территорию России

Курская битва-24 – это классическая асимметричная операция. И что очень ценно, ее информационные последствия равны или даже превышают сугубо военные.

Я с 2018 года, когда начал изучать события АТО, говорил, что в современной войне на информационные и психологические составляющие должно тратиться минимум 30 процентов ресурса.

Превращение уже второй после Белгородской области РФ в театр боевых действий — это важно не только, потому что враг вынужден распиливать свои силы.

Кремлю все сложнее рассказывать о своих "успехах в борьбе с неонацистами". Их лохторату плевать на жизнь украинцев и своих солдат, но они очень хорошо понимают язык силы. И начнут чесать репы, когда увидят свои горящие города и села.

Гипотетическая идея взять под контроль Курскую АЭС для диктования условий и обмена мне в целом импонирует, потому что Господь любит дерзких…

Источник: Сообщение на странице Александра Суркова в Facebook