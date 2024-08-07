Військовий експерт про важливість інформаційної частини у сучасній війні та психологічний вплив перенесення бойових дій на територію Росії

Курська битва-24 це класична асиметрична операція. І що дуже цінно — її інформаційні наслідки рівні або навіть перевищують суто воєнні.

Я з 2018 року коли почав вивчати події АТО говорив що в сучасній війні на інформаційні та психологічні складники повинно витрачатися мінімум 30 відсотків ресурсу.

Перетворення вже другої після Бєлгородської області РФ у театр бойових дій — це важливо не тільки, тому що ворог змушений розпилювати свої сили.

Кремлю все складніше розповідати про свої "успіхи в боротьбі з неонацистами". Бо їх лохторату плювати на життя українців та своїх солдатів, але вони дуже добре розуміють мову сили. І почнуть чухати репи коли побачать свої спалені міста та села.

Гіпотетична ідея взяти під контроль Курську АЕС для диктування умов та обміну — мені в цілому імпонує, бо Господь любить зухвалих…

Джерело: допис на сторінці Олександра Суркова у Facebook