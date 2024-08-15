План России накрылся медным тазом: четыре вещи, которые доказала Курская операция - Виктор Трегубов
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Журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов о том, что стало понятно с прорывом ВСУ на Курщине
Очень странно, что это вообще нужно описывать, но хорошо.
Напомню, что война ведется не за села Донбасса. И не села на Курщине. Это тактический уровень, а есть стратегический.
Российская стратегия еще две недели назад опиралась на простую схему:
1. Захватить как можно больше.
2. Создать у украинцев и Запада впечатление, что украинцы не способны сопротивляться.
3. "Милостиво согласиться" на предложенный через Китай "мирный план" зафиксировать перемирие по линии разграничения. Вдвое легче, если к власти в ключевых западных странах придут более лояльные.
4. Достичь снятия санкций и возобновить армию.
5. Продолжить с новыми силами.
Так вот, с входом украинских войск на Курщину этот глобальный план пошел по… наклонной плоскости.
Было доказано, что:
1. Россия уязвима. Ее разговоры о "красных линиях", за которыми последует ядерный удар — блеф. Получив по морде, Кремль впадает в прострацию и делает вид, что ничего не произошло.
2. Россия не способна защищать свою территорию. Она бросила все, что есть, в медленное наступление на Донбассе и неудачное на Харьковщине.
3. Украина способна оказывать эффективное сопротивление.
4. Никаких переговоров о "фиксации по статус-кво" уже не может быть, потому что по статус-кво уже должна измениться не только украинская, но и российская граница.
Это я уже не говорю, например, о захвате кадыровцев — единственный способ вернуть азовцев.
Это наступление накрыло медным тазом основной план россиян на эту кампанию. Ну, я не знаю, что может быть больше.
Источник: пост Виктора Трегубова в Facebook
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