План Росії накрився мідним тазом: чотири речі, які довела Курська операція - Віктор Трегубов
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Журналіст, військовослужбовець та політичний діяч Віктор Трегубов про те, що стало зрозуміло з проривом ЗСУ на Курщині
Дуже дивно, що це взагалі потрібно описувати, але добре.
Про Курську операцію.
Нагадаю, що війна ведеться не за села на Донеччині. І не за села на Курщині. Це тактичний рівень, а є стратегічний.
Російська стратегія ще два тижні тому спиралася на просту схему:
1. Захопити якнайбільше.
2. Створити в українців та в Заходу враження, що українці не здатні чинити опір.
3. "Милостиво погодитися" на запропонований через Китай "мирний план" зафіксувати перемир'я по лінії розмежування. Вдвічі легше, якщо до влади в ключових західних країнах прийдуть більш лояльні.
4. Досягти зняття санкцій та відновити армію.
5. Продовжити з новими силами.
Так от, з входом українських військ на Курщину цей глобальний план пішов по… похилій площині.
Було доведено, що:
1. Росія вразлива. Її розмови про "червоні лінії", за якими піде ядерний удар — блеф. Отримавши по морді, Кремль впадає в прострацію й удає, що нічого не сталося.
2. Росія не здатна захищати власну територію. Вона вкинула все, що є, у повільний наступ на Донбасі та невдалий на Харківщині.
3. Україна здатна чинити ефективний опір.
4. Жодних перемовин про "фіксацію по статус-кво" вже не може бути, бо по статус-кво вже має змінитися не тільки український, а й російський кордон.
Це я вже не кажу, наприклад, про захоплення кадирівців — чи не єдиний спосіб повернути азовців.
Цей наступ накрив мідним тазом основний план росіян на цю кампанію. Ну я не знаю, що може бути більше.
Джерело: пост Віктора Трегубова у Facebook.
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