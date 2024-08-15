Журналіст, військовослужбовець та політичний діяч Віктор Трегубов про те, що стало зрозуміло з проривом ЗСУ на Курщині

Дуже дивно, що це взагалі потрібно описувати, але добре.

Про Курську операцію.

Нагадаю, що війна ведеться не за села на Донеччині. І не за села на Курщині. Це тактичний рівень, а є стратегічний.

Російська стратегія ще два тижні тому спиралася на просту схему:

1. Захопити якнайбільше.

2. Створити в українців та в Заходу враження, що українці не здатні чинити опір.

3. "Милостиво погодитися" на запропонований через Китай "мирний план" зафіксувати перемир'я по лінії розмежування. Вдвічі легше, якщо до влади в ключових західних країнах прийдуть більш лояльні.

4. Досягти зняття санкцій та відновити армію.

5. Продовжити з новими силами.

Так от, з входом українських військ на Курщину цей глобальний план пішов по… похилій площині.

Було доведено, що:

1. Росія вразлива. Її розмови про "червоні лінії", за якими піде ядерний удар — блеф. Отримавши по морді, Кремль впадає в прострацію й удає, що нічого не сталося.

2. Росія не здатна захищати власну територію. Вона вкинула все, що є, у повільний наступ на Донбасі та невдалий на Харківщині.

3. Україна здатна чинити ефективний опір.

4. Жодних перемовин про "фіксацію по статус-кво" вже не може бути, бо по статус-кво вже має змінитися не тільки український, а й російський кордон.

Це я вже не кажу, наприклад, про захоплення кадирівців — чи не єдиний спосіб повернути азовців.

Цей наступ накрив мідним тазом основний план росіян на цю кампанію. Ну я не знаю, що може бути більше.

Джерело: пост Віктора Трегубова у Facebook.