Российский оппозиционный блогер о неспособности российской армии защищать собственные земли:

Многодневный рейд ВСУ по Курской области показал важное — у РФ нет армии не только для того, чтобы "дойти до Ла-Манша" или чего-то там захватить в Латвии или Эстонии.

У РФ нет армии, чтобы просто защитить свою собственную территорию, защитить россиян. На это она, оказывается, вообще не способна.

Да, эта армия еще может заваливать телами своих штурмовиков украинские села на Донбассе, она еще может с безопасного расстояния расстреливать ракетами украинские города. Но сделать так, чтобы сотни тысяч россиян сейчас не превращались в беженцев, чтобы не пустела Курская область, чтобы не катались по ней чужие танки и бронемашины, армия России не может, на это ее просто нет.

И это какой-то новый поворот в войне. Все как в той сказке про голого короля.

Источник: Facebook Рустема Адагамова