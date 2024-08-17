Російський опозиційний блогер про нездатність російської армії захищати власні землі:

Багатоденний рейд ЗСУ по Курській області показав важливе — у РФ немає армії не лише для того, щоб "дійти до Ла-Маншу" або чогось там захопити в Латвії чи Естонії.

У РФ немає армії, щоб просто захистити свою власну територію, захистити росіян. На це вона, виявляється, взагалі не здатна.

Так, ця армія ще може завалювати тілами своїх штурмовиків українські села на Донбасі, вона ще може з безпечної відстані розстрілювати українські міста ракетами. Але зробити так, щоб сотні тисяч росіян зараз не перетворювалися на біженців, щоб не пустіла Курська область, щоб не каталися по ній чужі танки та бронемашини, армія Росії не може, на це її просто немає.

І це якийсь новий поворот у війні. Все як у тій казці про голого короля.

Джерело: Facebook Рустема Адагамова