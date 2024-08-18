Политтехнолог указал на моменты, почему наша страна не могла готовиться к переговорам с Россией

The Washington Post, со ссылкой на дипломатов, "знакомых с ходом переговоров", утверждает, что в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. А Курское наступление якобы сорвало эти переговоры или как минимум отодвинутое во времени на несколько месяцев.

Правда ли это? Сомнительно. Ибо заметно противоречит реальным тенденциям на международной арене.

Для начала и Украина, и союзники, и "не очень союзники" вроде Китая или стран Глобального Юга однозначно с начала Великой войны устанавливают общий принцип: никаких непосредственных переговоров жертвы и агрессора. Киев при поддержке международного сообщества исключил любую возможность прямых контактов с Кремлем только при посредничестве других стран. В конце концов, за роль посредника сразу начались соревнования: на нее претендовали в разное время Турция, Китай, Индия, Саудовская Аравия, даже Лукашенко не промолчал. Мы же рассчитывали на страны НАТО: Францию, Великобританию и другие. Зеленский жестко придерживается этого принципа и не было никаких признаков отклонения от него.

Дополнительно некоторые отмечают, что невозможна была одновременная подготовка прямых переговоров и подготовка Курского наступления. Само собой это не аргумент: может, это был такой хитрый план. Хотя как раз хитрые планы на международной арене у нас, к сожалению, ни разрабатывать, ни реализовывать некому уже пять лет.

Плюс даже ничем объективно не подкрепленное обещание Кремля не уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру кардинально противоречило бы неоднократно заявленной официальной позиции: погрузить "укронацистов" в темноту и холод, безжалостно истреблять генерирующие мощности, чтобы мы не имели сил воевать, а гражданские давили "Хватит войны!". То есть, Кремль просто не смог бы объяснить россиянам, почему вдруг просто отрекся от своих же принципов и четко сформулированных военных задач.

Ну и наши интересы тоже не допускают подобного: уничтожение высокотехнологичной дорогой техники, военных производств, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры – единственная наша возможность уравновесить хоть как-то всю ресурсную мощность врага. Откажись мы от этих ударов – и зависимость от неравномерных и ограниченных поставок оружия союзниками станет критической. Плюс мы просто не выдержим давления мощной военной экономики агрессора, если не будем разрушать ее сами. Если разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру союзники и международное сообщество без вопросов стараются нам компенсировать и восстановить, то обеспечивать возможность противостоять российской военной машине нам никто не будет больше, чем сейчас. Но могут уменьшить помощь — "все равно не устоят, зачем тратиться на априори безрезультатно?". То есть нам элементарно невыгодно даже думать в сторону подобных сделок.

Так что это все действительно может быть очередным российским ИПСО – вспомогательный аргумент для одновременных заявлений Лукашенко "надо прекратить драчку". Жаль, что вполне приличные западные СМИ на это повелись.

Повторю снова: как ни жаль, но уровень западной прессы существенно снизился. Конкуренция с социальными сетями, постоянное соревнование за кликбейт делают свое дело.

С другой стороны, такие негативные публикации по Курскому наступлению (и по вине украинцев в подрыве "Северного потока") могут быть реакцией дезориентированных (если не "обиженных") представителей Запада на Курскую офензиву.

Операция стала неожиданностью и для Запада. Ведь конфликт шел по своему сценарию. Украина постепенно теряла свои территории в Донбассе. Россия без дополнительной мобилизации захватить весь Донбасс не могла. Была более-менее ясна картинка, которая переходила в безвыходную ситуацию, логическим решением которой было бы договариваться о мире. Причем, чтобы это была инициатива именно обессиленной Украины.

И выглядело так, что к этому все идет. Ведь сменилась риторика президента Владимира Зеленского. Много разговоров велось о втором Саммите мира, куда якобы приглашали Россию. И тут в один момент 6 августа все изменилось.

И через пару дней в западных СМИ появился ряд публикаций, какие негативные последствия могут быть от Курской операции, насколько это огромная авантюра… Многие цитаты украинских военных, анонимно рассказывающие, что на Донбассе Россия только усиливает давление, не снимает свои войска с фронта, чтобы защитить Курскую область.

И вот чтобы усилить такие медийные настроения тоже выглядит логичным запуск информации о якобы тайных договоренностях, которые Курская операция и сорвала.

И возвращаясь к тому, что прямые (ввиду нашей зависимости от союзников вполне можно назвать их "сепаратными") договоренности и деэскалация противоречат имеющимся тенденциям и планам союзников, тем более скорректированным Курской операцией.

Первое: байденовская концепция "постепенной эскалации" теряет актуальность одновременно с "потерей актуальности" самим Байденом. Набирает актуальность концепция "надо ударить по России серьезно".

Какую из них выберет Гаррис, если победит, неизвестно. Однако факты пока свидетельствуют, что ее цель – примирение России, а не победа Украины. С каждым месяцем, каждым решением все очевиднее.

А вот победа Трампа будет как Курская офензива – авантюра, которая меняет все. У Трампа нет никакой концепции решения украинской проблемы – он влезает в игру без плана. И он не представляет, чем это все кончится. Это дает нам шанс проявить свою субъектность и удивить шагами Запад и Москву, заставить их считаться с интересами Украины.

Ибо позиция Байдена — "контролируемый, управляемый конфликт" (прежде всего из-за жесткого контроля потока оружия, снарядов и финансов, а также разрешенных целей и задач). США может позволить себе тянуть эту историю так долго, как захочет. Но для нас это вопрос существования. Поэтому должны судить не по словам о "полной поддержке так долго, как понадобится", а по делам.

Ну и должны фильтровать информационный поток – даже со стороны союзников, как видим.

Источник — пост Алексея Голобуцкого в Фейсбуке.