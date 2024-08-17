Примечательно, что после вторжения ВСУ в России полностью не отказались от переговоров

Внезапное вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры между Украиной и Россией. Непрямой диалог о частичном прекращении огня должен был состояться в августе в Дохе, столице Катара, накануне саммита.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров. Власти Катара выступили посредниками в этих тайных переговорах.

Сообщается, что катарцы провели отдельные встречи с представителями России и Украины, чтобы усадить их за стол переговоров. О мероприятии официально нигде не сообщалось. Стороны в ходе диалога должны были прийти к соглашению о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической и энергетической инфраструктуры.

"Это соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня и предоставило бы отсрочку для обеих стран. Однако непрямые переговоры были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России", — пишет иностранное СМИ.

По словам анонимных дипломатов, некоторые участники тайных переговоров надеялись, что встреча сможет привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны. Готовность начать диалог официальные лица оценили как "сдвиг для обеих стран, чтобы прекратить огонь". Но после вторжения Украины в Курскую область Россия отложила встречу на неопределенный срок, назвав это "эскалацией"

"Россия не отменила переговоры, дайте нам время", — процитировал слова российской стороны анонимный чиновник из Катара и добавил, что Украина не предупреждала о "трансграничном наступлении".

Несмотря на это украинская сторона была готова все равно отправить своего представителя в Доху, но Катар отказался, так как счел одностороннюю встречу бесполезной.

По словам другого дипломата, который знаком с ходом переговоров, Катар обсуждал с Киевом и Москвой соглашение о моратории на энергетические забастовки в течение последних двух месяцев. Оставалось проработать только незначительные детали, хотя украинская сторона и оценивала успешность этого диалога не больше, чем на 20%.

"После Курска русские отказались", — сказал он.

В России заявили, что Путин после вторжения Украины точно не будет принимать никаких мирных решений.

"Вы знаете, наше российское руководство обычно не идет ни на какие компромиссы под давлением", — сказал ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами.

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