Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" поделился мнением, где брать ресурсы на оборону

Правительство должно освободить государство от расходов на содержание полиции охраны и перераспределить эти ресурсы на нужды военных и патрульных, которые борются с преступностью и выполняют важные задачи на фронте. Соответствующая реформа поможет более эффективно использовать кадровый ресурс и государственные средства.

Сейчас в Украине существует ситуация, когда полиция охраны с численностью в 16 000 сотрудников занимается охраной частных объектов и предприятий, что на самом деле являются функциями, которые могли бы выполнять частные охранные компании. В то время как активно работающие на фронте патрульные полицейские сталкиваются с нехваткой ресурсов, полиция охраны пассивно выполняет функции, не приоритетные в контексте нынешней ситуации в стране. А здесь – четыре бригады псевдополицейских, которые на вызовы не ездят, от мобилизации укрыты и в целом прекрасно себя чувствуют.

У вас, Денис Шмыгаль, я слышал, денег в бюджете не хватает? Разгоняйте департамент полиции охраны МВД, сотрудников либо в "патрульку", либо в Минобороны на формирование новых бригад. Там, я слышал, у нас на Покровском направлении не хватает людей? Берите — вот они.

Внедорожников у полиции охраны есть определенное количество. Я постоянно в Киеве вижу на дорогах эти красивые белые "мицубиси" с предложением установить сигнализацию. Охранять киоски и квартиры могут частные охранники. А правительство отчитается, что государство стало содержать на 16 тысяч человек меньше, освободившись при этом от несвойственных для себя функций. Не думаю, чтобы в странах Европы или США государство содержало бы охранную фирму на средства налогоплательщиков, а эти же плательщики годами молчали и не задавали вопрос — зачем.

Источник: Facebook-страница Юрия Гудыменко